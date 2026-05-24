Prima pagină » Știrile zilei » O fată de 10 ani a fost lovită de o trotinetă electrică în județul Sibiu. Minora a fost transportată la spital

O fată de 10 ani a fost lovită de o trotinetă electrică în județul Sibiu. Minora a fost transportată la spital

O fată de 10 ani a trecut strada neregulamentar și a fost lovită de o trotinetă electrică, în localitatea Șelimbăr din județul Sibiu.
O fată de 10 ani a fost lovită de o trotinetă electrică în județul Sibiu. Minora a fost transportată la spital
Ioana Târziu
24 mai 2026, 17:24, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Potrivit polițiștilor din Sibiu, o minoră în vârstă de 10 ani ar fi traversat drumul prin loc nepermis, Șelimbăr din județul Sibiu, fără să se asigure. Aceasta a fost lovită de o trotinetă electrică condusă de un sibian în vârstă de 20 de ani.

Un echipaj SMURD a ajuns la fața locului, pe strada Doamna Stanca din Șelimbăr.

Minora a suferit mai multe vătămări corporale, printre care un traumatism cranian și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Fata se află în stare conștientă.

Autoritățile continuă cercetările, pentru a afla toate cauzele ce au dus la producerea accidentului.

Polițiștii au transmis că incidentul nu a afectat traficul din zonă.

Recomandarea video

BREAKING: Cristian Mungiu a câștigat premiul Palme d’Or cu filmul Fjord / Regizorul român intră în istorie cu al doilea Palme d’Or
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
La împlinirea a 151 de ani de PNL, Ilie Bolojan le-a spus liberalilor, în Argeş, de ce a fost demis: „Asta a fost cauza principală”
Gandul
Antena 1 a difuzat imaginile groazei! Ce i-a făcut Tamaș colegei Bianca? A înjurat ca la ușa cortului, a început să rupă scaunele, le-a aruncat în foc și..
Cancan
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Prosport
Tânăr adept al grupării neonaziste „Unitatea 731”, condamnat pentru cinci infracțiuni. A desenat svastica, crucea celtică sau acronimul „AR88” pe morminte evreiești din Bacău și pe mașina Jandarmeriei
Libertatea
Planta aromatică care purifică locuința și alungă toate energiile negative. Cum să o folosești?
CSID
Drumul Expres Galați – Brăila se strică înainte de a fi deschis circulației
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia