O fată de 10 ani a fost lovită de o trotinetă electrică în județul Sibiu. Minora a fost transportată la spital

Potrivit polițiștilor din Sibiu, o minoră în vârstă de 10 ani ar fi traversat drumul prin loc nepermis, Șelimbăr din județul Sibiu, fără să se asigure. Aceasta a fost lovită de o trotinetă electrică condusă de un sibian în vârstă de 20 de ani.

Un echipaj SMURD a ajuns la fața locului, pe strada Doamna Stanca din Șelimbăr.

Minora a suferit mai multe vătămări corporale, printre care un traumatism cranian și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Fata se află în stare conștientă.

Autoritățile continuă cercetările, pentru a afla toate cauzele ce au dus la producerea accidentului.

Polițiștii au transmis că incidentul nu a afectat traficul din zonă.