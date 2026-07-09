„Opriți-l, îmi fură formula!” Povestea mai puțin cunoscută a lui Hermann Oberth, geniul care scria ecuații pe porțile din Mediaș

Recunoscut la nivel mondial drept unul dintre pionierii rachetei și ai zborului spațial, Hermann Oberth a avut un mod de a fi care îi surprindea adesea pe cei din jur. În spatele cercetătorului care a influențat dezvoltarea programelor spațiale se ascundea un om complet absorbit de ideile sale, capabil să uite de tot ceea ce se întâmpla în jur.

La Casa Memorială Hermann Oberth din Mediaș, unde funcționează o secție a Muzeului Național al Aviației, sunt păstrate numeroase mărturii despre aceste episoade mai puțin cunoscute. Muzeograful Dan Ramf a adunat de-a lungul timpului relatări de la persoane care l-au cunoscut pe savant și care descriu un om pentru care inspirația apărea în cele mai neașteptate momente.

Formula care aproape „a plecat” cu un taxi

Una dintre cele mai cunoscute întâmplări datează din perioada în care Oberth era profesor la Liceul Evanghelic din Mediaș, actualul Liceu „Stephan Ludwig Roth”. Potrivit lui Dan Ramf, savantul purta mereu în buzunar o bucată de cretă și un burete. Când îi venea o idee, se oprea și scria rapid formule matematice pe porți sau ziduri, după care le ștergea imediat pentru a nu-i supăra pe proprietari.

Cel mai spectaculos episod s-a petrecut însă în apropierea gării. Inspirat de o nouă idee, Hermann Oberth a început să scrie calcule pe portbagajul unui taxi Ford negru parcat în zonă. Numai că șoferul a pornit mașina înainte ca savantul să termine. Martorii povestesc că Oberth a pornit în fugă după automobil strigând: „Opriți-l, îmi fură formula!”

A mers prin ploaie doar ca să-și aducă pijamaua

Excentricitățile sale continuau și în viața de familie. Invitat la masă de o verișoară din apropierea Mediașului, Hermann Oberth a fost rugat să rămână peste noapte din cauza unei ploi torențiale. A refuzat însă politicos, spunând că nu are pijamaua la el. După mai bine de o oră, în toiul ploii, savantul s-a întors ud leoarcă la ușa gazdei și a anunțat simplu: „Mi-am adus pijamalele.”

Bunicul care a „prezis” zborul spre Lună

Expoziția muzeului păstrează și o poveste aproape incredibilă din familia lui Hermann Oberth. Bunicul său din partea mamei, medicul și poetul Friedrich Krasser, le-ar fi spus unor prieteni din Sibiu, în anul 1869, că peste un secol omul va ajunge pe Lună și că nepoții lor vor trăi acel moment. Exact 100 de ani mai târziu, în 1969, Hermann Oberth se afla la baza Cape Kennedy și urmărea lansarea misiunii Apollo 11, construită pe baza unor principii și concepte pe care le dezvoltase de-a lungul carierei sale.

Experimente chiar și la masa din bucătărie

Pasiunea pentru cercetare nu se oprea nici acasă. Potrivit relatărilor păstrate de apropiați, Oberth ar fi intrat într-un butoi cu capul în jos și i-ar fi cerut soției sale, Mathilde, să îi dea mâncare, dorind să observe dacă aceasta poate fi înghițită și în poziție inversă. Experimentul făcea parte din preocupările sale privind viața astronauților în condiții de imponderabilitate, domeniu pe care îl studia cu mult înainte ca omul să ajungă în spațiu.

Un muzeu dedicat unuia dintre părinții astronauticii

Casa familiei Oberth din Mediaș a devenit muzeu în 1994, după ce fusese naționalizată în perioada comunistă și folosită ca grădiniță. Astăzi, vizitatorii pot vedea aici biroul savantului, instrumente astronomice, exponate dedicate alimentației astronauților și o secțiune rezervată cosmonautului Dumitru Prunariu, care l-a cunoscut personal pe Hermann Oberth și i-a recunoscut contribuția la dezvoltarea astronauticii moderne. Dincolo de teoriile care au schimbat istoria explorării spațiului, poveștile păstrate la Mediaș conturează imaginea unui om atât de absorbit de propriile idei încât lumea din jur devenea, uneori, doar fundalul pe care își scria următoarea formulă.