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Surpriza din harta salariilor: județul care a lăsat în urmă Bucureștiul și Clujul

Cele mai recente date privind salariile din România, aferente lunii aprilie 2026, arată că județul Sibiu este singurul în care salariul mediu net a crescut cu peste 10% față de aceeași lună a anului trecut. Bucureștiul și Clujul rămân județele cu cele mai mari salarii din țară, însă ritmul de creștere a fost mult mai modest.
Surpriza din harta salariilor: județul care a lăsat în urmă Bucureștiul și Clujul
Maria Miron
09 iul. 2026, 10:44, Știrile zilei
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Salariul mediu net din județul Sibiu a fost cu 10,2% mai mare în aprilie 2026 decât în aprilie 2025. Potrivit Ziarului Financiar, este singurul județ din România cu o creștere anuală de peste 10%, comparativ cu media națională de 3,5%.

După Sibiu, cele mai mari creșteri ale salariului mediu net au fost înregistrate în Galați, cu 7,6%, Timiș, cu 6,7%, Mehedinți, cu 6,5%, și Ilfov, cu 6,3%.

Salarii mari, creșteri modeste

Datele arată că nivelul ridicat al salariilor nu înseamnă automat și cele mai mari majorări de la un an la altul.

Bucureștiul își păstrează poziția de lider la salariul mediu net, cu 7.631 de lei în aprilie 2026, iar creșterea anuală a fost de 3,9%, apropiată de media națională.

Clujul, al doilea județ după nivelul salariilor, a înregistrat însă una dintre cele mai reduse creșteri din țară, de doar 2%.

În schimb, Timișul, aflat pe locul al treilea în clasamentul salariilor, a raportat un avans de 6,7%, aproape dublu față de media națională.

Schimbare de ritm

Comparativ cu situația de la începutul anului, când patru județe – Giurgiu, Bacău, Hunedoara și Olt – aveau încă salarii medii nete sub nivelul din ianuarie 2025, datele pentru aprilie indică o revenire a tuturor județelor pe creștere. Diferențele dintre ele rămân însă semnificative.

Evoluția salariilor indică faptul că județele cu cele mai mari venituri nu mai sunt neapărat și cele în care salariile cresc cel mai rapid. În timp ce Bucureștiul și Clujul pornesc de la un nivel salarial deja ridicat, alte județe recuperează diferența prin ritmuri de creștere mai accelerate.

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