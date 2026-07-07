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Electric Castle 2026: CFR Călători introduce opriri suplimentare la Bonțida pentru participanții la festival

CFR Călători a anunțat că va introduce opriri comerciale suplimentare de câte un minut în Halta de Mișcare Bonțida pentru mai multe trenuri, în perioada 15–20 iulie 2026, pentru a facilita accesul participanților la festivalul Electric Castle.
Electric Castle 2026: CFR Călători introduce opriri suplimentare la Bonțida pentru participanții la festival
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa: Mediafax Foto/Alexandru Dobre
Oana Antipa
07 iul. 2026, 13:05, Social
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Măsura completează programul trenurilor care au deja oprire în stație și va fi valabilă doar în intervalele anunțate.

Potrivit CFR Călători, în perioada 15–19 iulie vor opri suplimentar trenurile IR 1837 Iași – Cluj-Napoca și IR 12647 București Nord – Satu Mare. În intervalul 16–19 iulie, va avea oprire suplimentară trenul IR 12648 Satu Mare – București Nord.

În perioada 16–20 iulie, vor opri la Bonțida trenurile IR 1832 Cluj-Napoca – Galați, IR 1833 Iași – Timișoara Nord, IR 1831 Timișoara Nord – Iași, IR 1830 Galați – Cluj-Napoca, IR 1838 Cluj-Napoca – Iași, IR 1765 Timișoara Nord – Iași, IR 1763 Iași – Timișoara Nord, precum și trenurile Regio R 4009 Dej Călători – Cluj-Napoca, R 4020 Baia Mare – Cluj-Napoca, R 13432 Cluj-Napoca – Baia Mare și R 4110 Cluj-Napoca – Beclean pe Someș.

Biletele pot fi cumpărate în mai multe moduri

CFR Călători recomandă achiziționarea biletelor înainte de călătorie. Acestea sunt disponibile pe site-ul companiei, prin aplicația mobilă „CFR Călători bilete online”, la automatele din stații, precum și la casele de bilete din gări și agențiile de voiaj.

Compania le recomandă călătorilor să consulte mersul trenurilor înainte de plecare, deoarece opririle suplimentare sunt valabile doar în perioadele precizate. De asemenea, pasagerii sunt sfătuiți să se asigure că dețin un bilet valabil și, după caz, documentele necesare călătoriei, pentru a evita plata tarifelor suplimentare sau aplicarea sancțiunilor prevăzute de regulament.

Cum pot fi urmărite informațiile despre circulația trenurilor

Informații actualizate despre circulația trenurilor pot fi obținute la numărul 021 9521 – INFO CFR, la numerele de telefon ale stațiilor CFR publicate pe site-ul companiei, prin aplicația Trenul Meu, care oferă date în timp real despre opriri, întârzieri și ore estimate de sosire, precum și pe site-urile CFR Călători și CFR SA, unde sunt disponibile inclusiv imagini live din mai multe gări importante din țară.

Festivalul începe pe 16 iulie și aduce artiști internaționali la Bonțida

Ediția din acest an a festivalului Electric Castle se va desfășura în perioada 16–19 iulie, la Castelul Bánffy din Bonțida, județul Cluj. Organizatorii au anunțat un line-up care îi include, printre alții, pe The Cure, Twenty One Pilots, Nothing But Thieves, Teddy Swims, Chase & Status, Wet Leg și Sleaford Mods, alături de peste 200 de artiști români și internaționali.

Festivalul este unul dintre cele mai importante evenimente muzicale din România și atrage anual zeci de mii de participanți din țară și din străinătate.

 

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