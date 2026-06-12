Prima pagină » Social » CFR Călători lansează „Trenurile Soarelui 2026”. Legături directe spre litoral pe tot sezonul estival

CFR Călători lansează „Trenurile Soarelui 2026”. Legături directe spre litoral pe tot sezonul estival

CFR Călători a anunțat startul programului estival „Trenurile Soarelui 2026”, care leagă direct orașe din toată țara de litoralul Mării Negre.
CFR Călători lansează „Trenurile Soarelui 2026”. Legături directe spre litoral pe tot sezonul estival
Sursă foto: CFR Călători
Maria Nițu
12 iun. 2026, 10:58, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

CFR Călători anunță oficial startul sezonului de vacanțe la mare, odată cu lansarea programului estival „Trenurile Soarelui 2026”.

Compania a transmis vineri, pe pagina sa de Facebook, că începând de astăzi trenurile pornesc către litoralul Mării Negre, cu conexiuni directe din toate regiunile țării.

Programul se desfășoară în perioada 12/13 iunie – 6/7 septembrie 2026 și include curse feroviare spre principalele stațiuni de la mare, cu scopul de a facilita transportul pentru turiști pe durata sezonului estival.

„Start vacanțelor la mare! De astăzi, Trenurile Soarelui 2026 pornesc spre litoral!”, a transmis CFR Călători în mesajul publicat online.

Reprezentanții companiei încurajează pasagerii să aleagă trenul pentru deplasarea către mare, indiferent dacă este vorba despre un sejur scurt, un weekend sau o vacanță mai lungă în familie.

„Fie că vă doriți câteva zile de relaxare, un weekend pe plajă sau o vacanță în familie, alegeți trenul și bucurați-vă de călătoria spre destinația de vacanță”, se arată în postarea oficială.

În același timp, CFR Călători atrage atenția asupra unor modificări temporare în circulația trenurilor pe ruta Constanța – Mangalia, în perioada 13 – 30 iunie 2026, generate de lucrări în zona feroviară.

Compania precizează că această situație este legată de redeschiderea liniei Hm Costinești – Mangalia, pe întreaga distanță, ceea ce va duce la schimbări în opriri.

„Atenție! În perioada 13–30 iunie 2026, circulația trenurilor pe secția Constanța – Mangalia se va desfășura în contextul redeschiderii liniei Hm Costinești – Mangalia pe întreaga distanță, fără oprire în stația Costinești Tabără, la solicitarea CFR SA. Pentru accesul în stațiunea Costinești, călătorii pot utiliza stația Costinești. De asemenea, pasagerii care au deja bilete achiziționate cu plecare sau sosire în stația Costinești Tabără sunt rugați să utilizeze stația Costinești.”, este menționat.

CFR Călători mai transmite că biletele pot fi cumpărate online, pentru a facilita accesul rapid al pasagerilor către destinațiile de vacanță.

„Cumpărați biletele online de pe www.cfrcalatori.ro și porniți spre mare cu Trenurile Soarelui!”, se mai arată în mesaj.

Recomandarea video

Ilie Bolojan îi dă o replică dură lui Nicușor Dan
G4Media
Dan Negru, la startul Mondialului: „FIFA a furat ideea lui Ceaușescu”
GSP.ro
Diana Buzoianu este acuzată că amână concursurile de angajare la Apele Române dacă nu candidează cine e agreat de partid
Gandul
De ce a murit saxofonistul Memis Selciuc? Cauza decesului
Cancan
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
Prosport
Cât plătești dacă te prinde radarul cu 20, 30 sau 50 km/h peste limită. Tabelul complet al amenzilor și sancțiunilor din Codul Rutier
Libertatea
Cum poți transforma o banală folie de aluminiu în aer condiționat. Soluția pare desprinsă din altă epocă, dar funcționează
CSID
Topul fricii: România, pe podiumul celor mai stresante țări pentru șoferi
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia