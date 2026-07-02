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CFR Călători suplimentează circulația trenurilor pe ruta Constanța-Mangalia în perioada festivalului Beach, Please!

CFR Călători introduce două trenuri Regio suplimentare pe ruta Constanța–Mangalia și retur, în perioada 8–13 iulie 2026, pentru a face față fluxului crescut de călători generat de festivalul „Beach, Please!”, desfășurat la Costinești.
CFR Călători suplimentează circulația trenurilor pe ruta Constanța-Mangalia în perioada festivalului Beach, Please!
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
02 iul. 2026, 12:44, Social
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CFR Călători anunță introducerea a două trenuri suplimentare pe ruta Constanța–Mangalia și retur, în perioada desfășurării festivalului „Beach, Please!”, eveniment care transformă stațiunea Costinești într-unul dintre cele mai animate puncte de pe litoralul românesc.

Potrivit unui comunicat al companiei, măsura vizează facilitarea deplasărilor către și dinspre stațiunile de pe litoral, în contextul creșterii semnificative a cererii de transport din perioada 8–13 iulie 2026.

Astfel, vor circula următoarele trenuri Regio suplimentare:

  • în perioada 8/9 – 12/13 iulie 2026, trenul Regio 13881 Constanța (plecare 23:20) – Mangalia (sosire 00:47);
  • în perioada 9–13 iulie 2026, trenul Regio 13882 Mangalia (plecare 03:28) – Constanța (sosire 04:55).

Ambele trenuri vor opri în stațiile și haltele de pe litoral: Agigea Ecluză, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla, Costinești, Costinești Tabără, Pescăruș și Neptun.

Reprezentanții CFR Călători precizează că, pe lângă introducerea acestor trenuri, vor fi suplimentate cu vagoane și celelalte garnituri care circulă pe secția Constanța–Mangalia, în funcție de cererea de transport și de disponibilitatea parcului tehnic.

Biletele pot fi cumpărate cu anticipație prin următoarele canale:

  • online;
  • aplicația mobilă „CFR Călători bilete online”, disponibilă în Google Play, App Store și Huawei AppGallery;
  • automatele de bilete din stații;
  • casele de bilete din gări și agențiile de voiaj CFR Călători.

Compania recomandă pasagerilor să se asigure, înainte de urcarea în tren, că dețin bilet valabil și, după caz, documentele necesare pentru transport, pentru a evita taxarea suplimentară sau aplicarea de amenzi.

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