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Doi români au terorizat magazinele din Danemarca. 56 de furturi în 40 de localități. Cum funcționa metoda

Doi români au fost condamnați în Danemarca după ce au comis 56 de furturi din magazine în numai câteva săptămâni. Cei doi furau în special cafea, pe care o ascundeau sub haine înainte de a trece pe la casele de marcat.
Doi români au terorizat magazinele din Danemarca. 56 de furturi în 40 de localități. Cum funcționa metoda
Gabriel Negreanu
09 iul. 2026, 11:33, Social
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Doi români au fost condamnați în Danemarca după ce au comis 56 de furturi din magazine în numai câteva săptămâni. Cei doi furau în special cafea, pe care o ascundeau sub haine înainte de a trece pe la casele de marcat.

Bărbații, în vârstă de 31 și 39 de ani, au primit câte șase luni de închisoare. După executarea pedepselor, vor fi expulzați și nu vor mai avea dreptul să intre în Danemarca timp de șase ani.

Au furat din aproape 40 de localități

Furturile au fost comise în magazine din aproape 40 de localități aflate în Iutlanda și pe insula Zealand.

Printre orașele vizate se numără Aalborg, Esbjerg, Ribe, Sønderborg, Herning, Billund, Kolding și Vejle.

Valoarea totală a produselor furate a fost estimată la aproximativ 100.000 de coroane daneze.

Cum funcționa metoda

Potrivit poliției daneze, cei doi ascundeau pachetele de cafea și alte produse în haine.

Mergeau apoi la casele de marcat automate, unde plăteau numai câteva produse ieftine, după care ieșeau din magazin cu restul mărfurilor.

Cei doi au recunoscut toate cele 56 de furturi, iar procesele au avut loc în procedură rapidă.

Cazul a fost instrumentat de o unitate specializată în combaterea criminalității transfrontaliere și a grupărilor itinerante.

Poliția daneză susține că cei doi au intrat în țară pentru a comite infracțiuni. Unitatea care a desfășurat ancheta cooperează cu poliția, poliția federală și autoritățile vamale din Germania și este responsabilă și de controlul temporar de la frontiera danezo-germană.

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