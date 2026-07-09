Istanbul intră în linie dreaptă pentru Jocurile Europene 2027. Miza uriașă: calificarea la Olimpiada de la Los Angeles

Jocurile Europene Istanbul 2027 se vor desfășura în perioada 16–27 iunie, într-un oraș aflat simbolic la întâlnirea dintre Europa și Asia. Programul aprobat de Comitetele Olimpice Europene include 26 de sporturi și discipline, dintre care 22 figurează și în programul olimpic.

Trei sporturi debutează la Jocurile Europene

Canotajul sprint pe plajă, halterele și squashul vor fi incluse pentru prima dată în programul Jocurilor Europene. Squashul are o miză specială, deoarece va debuta și în programul olimpic la Los Angeles 2028.

Gimnastica, voleiul și luptele revin, după ce nu au fost prezente la ediția organizată în 2023 în Polonia. Printre celelalte sporturi programate se numără atletismul, boxul, scrima, judo, tirul sportiv, escalada, taekwondo, triatlonul, tenisul de masă, baschetul 3×3 și rugby-ul în 7.

Pentru numeroase discipline, întrecerile de la Istanbul vor acorda locuri directe la Jocurile Olimpice sau puncte importante în clasamentele internaționale folosite pentru calificarea la Los Angeles.

România vine după 17 medalii la ediția precedentă

Competiția va avea o importanță majoră și pentru sportivii români. La ediția precedentă, desfășurată la Cracovia și în regiunea Małopolska, România a obținut 17 medalii: șase de aur, șase de argint și cinci de bronz, ocupând locul 14 în clasamentul pe națiuni.

Rezultatele de la Istanbul vor conta nu doar pentru clasamentul continental, ci și pentru stabilirea unei părți din delegația care va reprezenta România la Jocurile Olimpice din 2028.

Logo inspirat de Podul Bosfor

Numărătoarea inversă până la deschiderea competiției a fost marcată prin prezentarea identității vizuale oficiale. Logo-ul Jocurilor este inspirat de Podul Bosfor, cunoscut oficial drept Podul Martirilor din 15 Iulie, care leagă partea europeană a Istanbulului de cea asiatică.

Simbolul include motive inspirate de petalele de lalea, asociate celor două continente, dar și o torță care sugerează energia și determinarea sportivilor. Culorile au fost alese pentru a ilustra diversitatea participanților și obiectivele de sustenabilitate ale organizatorilor.

Pregătirile au intrat deja în ultimul an. Reprezentanții comitetelor olimpice naționale europene au fost invitați la Istanbul pentru evaluarea bazelor sportive, întâlniri cu organizatorii și prezentări privind transportul, cazarea, securitatea și desfășurarea probelor.

Istanbul a primit oficial dreptul de organizare în 2024, iar contractul cu autoritățile locale și Comitetul Olimpic Turc a fost semnat în februarie 2025. Organizatorii susțin că vor folosi în principal baze sportive existente sau facilități temporare, fără un program amplu de construcții noi.