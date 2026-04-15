Surprins de un mal de pământ în Galați. Medicii nu l-au mai putut salva

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Galați, la fața locului au fost trimise de urgență mai multe echipaje, inclusiv o autospecială de stingere cu accesorii pentru descarcerare, un container multirisc, un echipaj de prim ajutor, un elicopter SMURD, dar și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean și SMURD.

Victima, găsită inconștientă

Pompierii au scos victima de sub pământ și i-au acordat primul ajutor calificat. Bărbatul era însă în stare de inconștiență, iar echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare.

În ciuda eforturilor depuse de salvatori, victima nu a răspuns manevrelor de resuscitare, iar medicii au fost nevoiți să declare decesul la fața locului.