Bolojan: Cred că doamna Savonea are o răspundere pentru ce s-a întâmplat în zona dânsei de competență

Șeful Guvernului a fost întrebat miercuri la Digi FM dacă Lia Savonea ar trebui să plece, dar premierul a spus că va putea răspunde la astfel de întrebări doar după ce vor fi prezentate concluziile unui grup de lucru care analizează problemele semnalate în Justiție.

„Cred că doamna Savonea și orice responsabil din justiție, la fel cu cei care suntem în administrație, avem o răspundere pentru ceea ce se întâmplă în zona noastră, are o răspundere direct proporțională cu funcția ei, cu influența ei, cu vechimea pe funcție, pentru ce s-a întâmplat în zona dânsei de competență”, a declarat Ilie Bolojan.

El spune că răspunderea în sistemul de justiție este în interiorul acestui sistem aproape în totalitate.

„Ministrul Justiției nu are pârghii foarte multe de intervenție și cred, și vă spun asta, comparativ cu alte țări, cred că una dintre cele mai puține pârghii de intervenție din Europa o are ministrul Justiției din România și cred că este unul dintre cele mai în interior autogovernate sisteme de justiție din Europa”, a explicat premierul.

El a dat ca exemplu un aspect legat de management.

„Înainte de aceste legi, înțeleg că, de exemplu, vicepreședinții unei Curți de apel erau aleși dintre judecători și existau cazuri destul de multe în care vicepreședinții nu făceau echipă cu președintele. Aveau și dispute. S-a schimbat acest lucru și s-a mers cu propunerea ca președintele unei Curți să numească vicepreședinții, să facă echipe, să funcționeze ca un executiv. Se constată că nici acest sistem nu funcționează, să spunem, foarte bine”, a mai spus Bolojan.

El a fost întrebat cum i se pare scrisoarea de susținere pentru cei care au avut curajul să vorbească semnată de sute de magistrați.

„Aspectele care au fost ridicate în aceste zile pun orice om serios pe gânduri și de aceea am format acest grup de lucru ca să vedem care sunt cu exactitate aceste probleme”, a răspuns șefului Guvernului, care a adăugat că a fost trimisă o invitație și președintelui pentru a desemna o persoană în acest grup.