Cinci români au „spălat” banii unei grupări infracționale prin conturi deschise în mai multe țări europene

Poliţiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră – Direcția de Prevenire şi Combatere a Migrației Ilegale şi Infracționalității Transfrontaliere, împreună cu poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă şi din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu, sub coordonarea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, fac, miercuri, 13 percheziții domiciliare pe raza municipiului București și a județului Vâlcea, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor și complicitate la infracțiunea de spălare a banilor, ambele în formă continuată.

„Din probatoriul administrat a reieșit că, pe parcursul a 4 ani, cinci suspecți, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, au pus la dispoziția membrilor unei grupări de criminalitate organizată mai multe conturi bancare, care au fost utilizate în scopul spălării sumelor de bani provenite din activități infracționale. Astfel, aceștia au racolat mai multe persoane care, utilizând acte de identitate reale sau falsificate, în schimbul unor sume de bani, au deschis conturi bancare în România și străinătate în care au oferit ca date de contact numere de telefon indicate de către suspecți”, arată Poliția de Frontieră.

O parte dintre aceste conturi bancare au fost folosite pentru transferarea de către persoanele vătămate, victime ale grupării de criminalitate organizată, a unor sume de bani pe care le datorau unor parteneri comerciali, în urma acțiunii de inducere în eroare cu privire la schimbarea contului bancar al furnizorului, iar alte conturi bancare au fost folosite pentru transferarea succesivă și retragerea în numerar a produsului infracțional.

Persoanele vătămate din România și din străinătate, erau de regulă autorități publice, instituții publice și instituții de interes public.

Activitatea infracțională s-a desfășurat pe teritoriul mai multor state, conturile bancare utilizate fiind deschise în România, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania, precum și în altele state.

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acțiunea beneficiază de sprijinul reprezentanților EUROPOL și suportul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Ţepeş”.