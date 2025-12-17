Bolojan explică de ce Guvernul a decis să crească valoarea impozitului pe proprietăți

„Am fost criticat, dar de trei ani de zile trebuia să facem asta în angajament PNRR”, a declarat premierul, vorbind despre creșterea impozitului pentru locuințe.

Acesta a afirmat că plata impozitului pentru locuințe este o necesitate: „Un cetățean care beneficiază de lucrările care se fac astăzi în toate localitățile în România – extinderea rețelelor de apă, de canalizare, de asfalt – trebuie să înțeleagă că și el trebuie să contribuie cu acest impozit la venitul localității, pentru a fi cofinanțate aceste lucrări, pentru că nu mai avem de unde să le finanțăm și vrem să le continuăm”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Acesta a mai precizat că românii care vor să beneficieze „de un acces mai bun” la casa în care locuiesc, „de o stradă luminată sau asfaltată, de sisteme de sănătate mai bune locale” trebuie să plătească impozit.

Argumentele Guvernului