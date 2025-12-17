Trei companii din domeniul prelucrării tutunului – amendate de Consiliul Concurenței cu o sumă totală de 135 de milioane de lei / Philip Morris are de gând să conteste amenda: „Respectăm legislația în vigoare”

Consiliul Concurenței a sancționat trei companii active pe piața produselor din tutun încălzit cu amenzi totale de 135,2 milioane de lei (aproximativ 26,6 milioane de euro), pentru participarea la înțelegeri anticoncurențiale privind fixarea prețurilor de revânzare.

Companiile amendate sunt Philip Morris Trading SRL, Interbrands Orbico SRL și Mediaposte Hit Mail SA. Cea mai mare amendă a fost aplicată Philip Morris Trading SRL, în valoare de 78,69 milioane de lei, urmată de Interbrands Orbico SRL, cu 52,12 milioane de lei, și Mediaposte Hit Mail SA, sancționată cu 4,45 milioane de lei.

Companiile stabileau prețurile finale

În urma unei investigații, autoritatea de concurență a constatat existența unor înțelegeri între Philip Morris Trading SRL și fiecare dintre cei doi distribuitori, care aveau ca scop stabilirea prețurilor de revânzare pentru produsele IQOS.

Potrivit Consiliului Concurenței, companiile implicate stabileau atât prețurile finale la care produsele urmau să fie comercializate către consumatori, cât și nivelul discounturilor aplicate în campaniile promoționale.

De asemenea, campaniile de promovare derulate de distribuitori în insulele (standurile) IQOS și pe site-ul iqos.ro puteau fi realizate doar cu aprobarea furnizorului, fapt ce a restricționat autonomia comercială a partenerilor.

Interbrands Orbico a recunoscut încălcarea Legii Concurenței

„Fiecare companie trebuie să își stabilească independent politica comercială, nu prin înțelegeri cu partenerii.

Fixarea prețurilor de revânzare și stabilirea nivelului discounturilor restrâng libertatea comercială și afectează, în final, consumatorii”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Interbrands Orbico SRL a recunoscut încălcarea Legii Concurenței și a beneficiat de o reducere a amenzii, conform prevederilor legale.

Punerea în aplicare a sancțiunilor revine ANAF

Consiliul Concurenței reamintește că legislația în vigoare interzice orice înțelegeri între companii sau practici concertate care denaturează concurența, în special cele privind stabilirea directă sau indirectă a prețurilor de vânzare.

Deciziile autorității de concurență sunt executorii, iar sumele rezultate din amenzi constituie venituri la bugetul de stat.

Punerea în aplicare a sancțiunilor revine Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Philip Morris: “Ne exprimăm dezacordul ferm față de concluziile Consiliului Concurenței”

De partea cealaltă, compania Philip Morris Trading contestă concluziile Consiliului Concurenței și susține că a respectat legislația în vigoare din România.

“Ne exprimăm dezacordul ferm față de concluziile Consiliului Concurenței și de interpretarea dată cadrului legal aplicabil. În prezent, analizăm toate căile disponibile pentru a contesta această decizie.

Respectăm dreptul partenerilor noștri de a lua măsurile pe care le consideră necesare pentru a soluționa această situație și a se concentra pe activitatea lor.

Noi, Philip Morris Trading, ne susținem cu fermitate poziția că, în perioada investigată, am oferit fumătorilor adulți din România cele mai bune programe comerciale, promoții cu discount-uri și cea mai bună experiență.

Astfel, activitățile comerciale ale companiei respectă legislația în vigoare și sunt concepute cu scopul de a aduce beneficii consumatorilor adulți din România.

IQOS este liderul unei categorii în plină dezvoltare, pe care Philip Morris International a construit-o de la zero.

Această realizare este rezultatul multor ani de muncă și al unor investiții considerabile făcute cu scopul de a ne asigura că produsele noastre ajung exclusiv la fumătorii adulți și le oferă opțiuni mai bune decât continuarea consumului de produse convenționale, care ard tutunul”, se arată într-un comunicat transmis de Philip Morris Trading, preluată de G4Media.ro.