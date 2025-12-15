Prima pagină » Știrile zilei » Uniunea Europeană extinde pachetul de sancțiuni împotriva Belarusului

Consiliul Uniunii Europene a decis luni extinderea regimului de sancțiuni împotriva Belarusului, urmărind acțiuni considerate a submina democrația, statul de drept și securitatea statelor membre, în contextul incidentelor cu baloane cu care s-a confruntat Lituania.
Radu Mocanu
15 dec. 2025, 13:27, Știri externe

Consiliul Uniunii Europene a anunțat că noile măsuri permit impunerea de sancțiuni împotriva persoanelor și entităților implicate în activități hibride, inclusiv manipulare și ingerință informațională externă, precum și în facilitarea sau sprijinirea unor acțiuni care afectează securitatea statelor membre, notează Reuters. 

Decizia Consiliului vine în contextul incursiunilor repetate ale unor baloane meteorologice provenite din Belarus în spațiul aerian al Lituaniei. Incursiunile au perturbat în repetate rânduri traficul aerian și au determinat închiderea aeroportului din Vilnius de mai multe ori. 

Autoritățile lituaniene susține că baloanele meteorologice care au perturbat traficul aerian sunt folosite de contrabandiști belaruși pentru a transporta diferite bunuri peste graniță. 

Președintele de la Minsk a fost ținta criticilor guvernului de la Vilnius, fiind acuzat de complicitate cu contrabandiștii. 

În același context, săptămâna trecută, Lituania a declarat stare de urgență din cauza baloanelor, pe o perioadă nedeterminată. 

 

