Comisia Europeană critică „atacurile hibride” ale Belarusului în Lituania și anunță noi sancțiuni

Comisia Europeană a denunțat luni intensificarea tensiunilor dintre Belarus și Lituania, acuzând regimul Lukașenko de „atacuri hibride” și promițând noi sancțiuni împotriva regimului de la Minsk, notează Reuters.
Foto: Hepta
Radu Mocanu
01 dec. 2025, 22:42, Știri externe

„Tocmai am vorbit cu președintele Gitanas Nausėda Situația de la granița cu Belarus se înrăutățește, odată cu creșterea numărului de incursiuni de contrabandă cu baloane în spațiul aerian al Lituaniei. Un astfel de atac hibrid din partea regimului Lukașenko este complet inacceptabil. Lituania continuă să beneficieze de deplina noastră solidaritate. Pregătim măsuri suplimentare în cadrul regimului nostru de sancțiuni”, a transmis șefa executivului de la Bruxelles, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Lituania și Belarus. 

Belarus a acuzat luni Lituania că ar fi utilizat o dronă pentru a spiona teritoriul belarus și pentru a arunca „materiale extremiste”, acuzație respinsă ferm de Vilnius. 

De asemenea, autoritățile lituaniene au comunicat că duminică, aeroportul din Vilnius a trebuit să își oprească activitatea după ce au fost observate mai multe baloane. Autoritățile lituaniene susțin că astfel de baloane sunt folosite de rețele de contrabandă, acuzând guvernului lui Lukașenko de complicitate. 

 

