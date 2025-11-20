Polonia cere Belarusului extrădarea celor doi ucraineni suspectați de sabotaj

Ministerul de Externe al Poloniei a transmis că cererea oficială de extrădare a fost înmânată miercuri însărcinatului cu afaceri al Belarusului la Varșovia.

Cei doi suspecți, identificați ca Oleksandr K. și Yevhenii I., au fugit pe teritoriul belarus după două atacuri comise duminică asupra liniei feroviare Varșovia – Lublin, de duminică.

Procurorii polonezi i-au inculpat în lipsă pentru sabotaj asupra infrastructurii feroviare.

Tensiunile din relația bilaterală Polonia – Belarus continuă să crească. Anterior, autoritățile belaruse au acceptat cererea de azil a unui judecător polonez cercetat pentru spionaj.

Miercuri, guvernul polonez a anunțat că va închide ultimul consulat rus din țară și va mobiliza mii de soldați pentru protejarea infrastructurii critice, după explozia feroviară pe care o atribuie Moscovei.

Acuzațiile au fost respinse de oficialii de la Kremlin care au acuzat autoritățile poloneze de „rusofobie”.