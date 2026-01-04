Presa germană: Barack Obama a fost supravegheat ani de zile de spionajul extern al Germaniei, care i-a interceptat apelurile telefonice

Serviciul Federal de Informații al Germaniei (BND) l-a interceptat pe președintele american de atunci, Barack Obama, timp de ani de zile, potrivit publicației germane Die Zeit.

Conform unor cercetări realizate de Die Zeit, agenția germană de informații externe a interceptat apelurile telefonice ale liderului american în timp ce acesta se afla la bordul avionului Air Force One. Biroul Cancelarului a încheiat în cele din urmă supravegherea avionului prezidențial în 2014.

Operațiunea este deosebit de sensibilă din punct de vedere politic, deoarece cancelarul Angela Merkel a criticat NSA în 2013, spunând: „Spionajul între prieteni este inacceptabil”.

Serviciul Federal de Informații (BND) a reușit să intercepteze conversațiile președintelui SUA deoarece, potrivit unor surse din interior, criptarea comunicațiilor aeronavei era predispusă la erori. Tehnicienii de pe avionul guvernului SUA au folosit mai multe frecvențe pentru apelurile telefonice ale lui Obama, frecvențe pe care BND le cunoștea și, potrivit celor implicați, le monitoriza în mod regulat, deși nu continuu. BND era conștient de natura sensibilă a operațiunii: SUA nu făcea parte din mandatul oficial trasat de guvernul german care specifica țările pe care BND ar trebui să le monitorizeze.

Transcrierile comunicărilor lui Obama au fost, prin urmare, păstrate într-un dosar special și doar în exemplare individuale. Acest dosar circula doar într-un cerc restrâns și select din vârful serviciului de informații, inclusiv președintele BND, vicepreședinții și șeful departamentului responsabil. După citire, transcrierile urmau să fie distruse. Ulterior, concluziile au fost încorporate în evaluările generale ale poziției SUA, care au fost trimise și către Biroul Cancelarului.

Și Hillary Clinton fusese interceptată

În 2014, Süddeutsche Zeitung a relatat că secretarul de stat american de atunci, Hillary Clinton, fusese interceptată. Șeful Cancelariei Federale de atunci, Peter Altmaier, a ordonat ulterior încetarea acestei practici – fără să știe însă că însuși președintele american devenise o țintă a BND. De atunci, serviciul german a încetat să mai monitorizeze aeronava prezidențială americană. Operațiunea împotriva lui Obama a durat câțiva ani. Rămâne neclar când a început și dacă predecesorul său, George W. Bush, fusese și el vizat.

„Supravegherea între prieteni este inacceptabilă”

Conform informațiilor obținute de Die Zeit, Serviciul Federal de Informații al Germaniei nu autorizase supravegherea lui Obama; rămâne neclar dacă și cum anume membrii individuali ai Biroului Cancelarului erau conștienți de acest lucru. Se pare că însăși cancelarul Angela Merkel nu a fost informată. Probabil că nu ar fi permis o astfel de operațiune. După ce Der Spiegel a dezvăluit în octombrie 2013 că Agenția Națională de Securitate a SUA (NSA) a interceptat telefonul mobil al lui Merkel timp de ani de zile, cancelarul a declarat în mod celebru că supravegherea între prieteni este inacceptabilă. În privat, ea a făcut comparații cu Stasi și a subliniat că statele s-ar putea prăbuși sub greutatea supravegherii excesive.

Biroul Angelei Merkel nu a răspuns întrebărilor ZEIT. BND a refuzat, de asemenea, să comenteze.