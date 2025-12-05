Polonia cere extrădarea a doi ucraineni acuzați de sabotaj feroviar și colaborare cu Rusia

Autoritățile poloneze au demarat o operațiune internațională de urmărire a doi ucraineni, Yevheniy Ivanov, de 41 de ani, și Oleksandr Kononov, în vârstă de 39 de ani. Aceștia sunt acuzați de atacarea infrastructurii feroviare pe traseul strategic care leagă Varșovia de frontiera cu Ucraina. Imediat după comiterea faptelor, cei doi ar fi fugit în Belarus, pentru a evita arestarea și procesul în Polonia.

Belarusul este un aliat al Rusiei și are relații mai strânse cu Moscova decât multe alte țări europene. Acest lucru le-a permis celor doi ucraineni să găsească refugiu acolo. Mai mult, Belarusul nu are un acord de extrădare cu Polonia pentru infracțiuni de terorism, ceea ce face mai dificilă predarea lor autorităților poloneze.

Mandate europene de arestare pentru cei doi ucraineni

„Acțiunile lor au creat un risc real de deraiere și de pierderi umane semnificative”, a declarat purtătorul de cuvânt al Procuraturii Naționale a Poloniei, Przemysław Nowak. Potrivit anchetatorilor, suspecții au folosit dispozitive explozive și au amplasat elemente metalice pe șine. Aceste acțiuni au provocat avarii serioase în două locații diferite.

Instanța a aprobat emiterea mandatelor europene de arestare, dar și notificări roșii Interpol. Notificările solicitări internaționale de arestare emise pentru persoanele căutate, care ajută autoritățile din diferite țări să coopereze în vederea localizării și extrădării acestora. Procurorii polonezi susțin că bărbații ar fi acționat „în serviciul serviciilor ruse de informații”.

Riscă închisoare pe viață

„Nu vom tolera nicio tentativă de a submina securitatea Poloniei și rutele care asigură sprijinul pentru Ucraina”, a subliniat un oficial guvernamental, citat de Interfax-Ukraine.

Cei doi suspecți riscă pedeapsa cu închisoarea pe viață pentru sabotaj de natură teroristă. Polonia a transmis deja o cerere oficială de extrădare autorităților de la Minsk.

Ancheta continuă, iar procurorii nu exclud implicarea și a altor persoane în această operațiune de sabotaj atribuită Moscovei. „Este o amenințare directă la adresa stabilității europene”, avertizează autoritățile poloneze.