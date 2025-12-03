Polonia încetinește investițiile în parcuri eoliene din larg. Costurile sunt prea mari

Oficialii de la Varșovia își revizuiesc strategia energetică și cer amânarea parcurilor eoliene offshore, chiar dacă Bruxelles-ul împinge spre o tranziție verde accelerată.

Șeful operatorului polonez de rețea electrică PSE, Grzegorz Onichimowski, a atras atenția asupra riscurilor financiare ale marilor proiecte energetice. El spune că țara nu-și poate permite investiții costisitoare care ar putea să nu funcționeze la capacitate maximă.

Prioritate pentru eoliene onshore

„De ce să ne grăbim? Mai întâi trebuie să deblocăm energia eoliană onshore, care ne va arăta de câtă energie eoliană offshore avem cu adevărat nevoie”, a declarat acesta într-un interviu pentru Bloomberg.

Cărbunele, aproape de zero în 2040

Proiecțiile Ministerului polonez pentru Climă și Mediu arată o schimbare accentuată a mixului energetic al țării. Cărbunele, care domina în 2020 peste jumătate din producția de energie, este așteptat să scadă aproape de zero până în 2040. Eolianul onshore ar deveni principala sursă de energie, depășind 40% din total. Însă dezvoltarea parcurilor pe uscat este blocată încă din 2017 din cauza unor reguli stricte de amplasare. Iar schimbările legislative promise întârzie în continuare.

În același timp, offshore-ul trebuie să ajungă la aproximativ 20% din mixul energetic.

Energia nucleară își face și ea loc în mixul energetic, după 2035. Aceasta ar urma să acopere aproximativ 15% din necesar până la finalul deceniului următor.

Costuri cu risc dublu

„Fiecare zlot cheltuit inutil, fiecare cost irecuperabil rezultat din investiții excesive, ne va lovi de două ori mai tare”, susținedirectorul PSE. Grzegorz Onichimowski avertizează că Polonia riscă să piardă din competitivitate într-o economie mondială tot mai dură. „Competiția globală va fi letală și acest lucru este deja vizibil astăzi”, a spus el.

Proiectele offshore, tot mai costisitoare

Giganți ai industriei eoliene precum Ørsted (companie daneză) și Northland Power (companie canadiană) construiesc deja peste 4 GW de capacitate eoliană în apele teritoriale poloneze din Marea Baltică. Însă ritmul investițiilor ar putea încetini.

Compania statului polonez, PSE, cere amânarea licitației programate pentru 17 decembrie, care vizează alocarea a încă 3 GW de capacitate eoliană offshore. Motivul este diferența mare dintre costurile estimate și prețurile din piață. Diferența ar urma să fie acoperită din bani publici.

Polonia, cel mai dependent stat UE de cărbune, se află la răscruce. Poate alege o tranziție verde rapidă, dar cu riscuri financiare uriașe, sau o ajustare mai lentă, dar sustenabilă pentru economie și industrie.