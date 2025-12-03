Țara care a atins cel mai ridicat nivel al cultivării opiului din ultimul deceniu, potrivit unui raport ONU

Cultivarea macului de opiu în Myanmar a atins în acest an cel mai înalt nivel din ultimul deceniu, întrucât această țară aflată în război civil rămâne unul dintre principalii furnizori mondiali de droguri ilegale.

Această creștere consolidează poziția Myanmarului ca principală sursă cunoscută de opiu ilegal la nivel mondial, în special după scăderea drastică a producției din Afganistan, în urma interdicției impuse de talibanii aflați la putere după preluarea puterii în 2021, relatează AP.

Suprafața cultivată a crescut cu 17%

Studiul Myanmar Opium Survey 2025, publicat miercuri de Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC), a constatat că suprafața cultivată cu opiu a crescut cu 17% față de 2024, ajungând la 53.100 de hectare, cea mai mare suprafață din 2015.

UNODC a descris Myanmarul ca fiind cel mai mare producător de metamfetamină din lume. Metamfetamina este mai ușor de produs la scară industrială decât opiul, care necesită multă muncă, și este distribuită sub formă de tablete și cristale pe cale terestră, maritimă și aeriană în Asia și Pacific.

Opiul, care este transformat în morfină și heroină, este recoltat din flori de mac, iar fermierii din Myanmar au intensificat recoltarea, întrucât țara se confruntă cu sărăcie și instabilitate pe scară largă în timpul războiului civil în curs, care a izbucnit după ce armata a răsturnat guvernul ales al lui Aung San Suu Kyi în februarie 2021.

Un factor cheie al creșterii producției din Myanmar a fost creșterea prețurilor la opiu.

Prețul opiului este în continuă creștere

Opiul proaspăt se vinde acum cu aproximativ 329 de dolari pe kilogram, mai mult decât dublul prețului din 2019, care era de 145 de dolari.

Economia opiului din Myanmar valorează între 641 de milioane și 1,05 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă aproximativ 0,9% până la 1,4% din PIB-ul țării în 2024, se arată în raport.

Creșterea a inversat, de asemenea, o ușoară scădere a cultivării și producției înregistrată anul trecut și a semnalat o revigorare a comerțului cu droguri bine înrădăcinat în țară. Myanmar a înregistrat deja o creștere a cultivării și producției între 2021 și 2023, determinată de războiul civil, se arată în raport.

„Myanmar se află într-un moment critic”, a declarat Delphine Schantz, reprezentanta UNODC pentru Asia de Sud-Est și Pacific. „Această expansiune majoră a cultivării arată măsura în care economia opiului s-a restabilit în ultimii ani și indică o potențială creștere în viitor”.

Heroina din Myanmar ajunge în Europa

Au apărut semne că heroina din Myanmar ajunge pe piețele din Europa, care erau anterior aprovizionate de Afganistan, cu mai multe confiscări în ultimul an care au implicat pasageri care călătoreau din Asia de Sud-Est către Europa. Deși volumul nu a fost semnificativ, acesta a indicat o creștere a cererii dincolo de regiune pentru a umple golul lăsat de prăbușirea producției din Afganistan, potrivit sondajului UNODC.

„Împinși de intensificarea conflictului, de nevoia de a supraviețui și de atracția prețurilor în creștere, fermierii (din Myanmar) sunt atrași de cultivarea macului”, a spus Schantz. „Dacă nu se creează mijloace de trai alternative viabile, ciclul sărăciei și dependența de cultivarea ilicită nu vor face decât să se adâncească”.