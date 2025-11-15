CIA ar fi desfășurat timp de peste un deceniu o operațiune secretă în Afganistan, cu efecte asupra reducerii cultivării de opiu

Conform unei investigații a Washington Post, CIA ar fi desfășurat timp de peste un deceniu o operațiune sub acoperire pe cât de neobișnuită, pe atât de ambițioasă: bombardarea unor zone vaste din estul și sudul Afganistanului cu semințe de mac. Zborurile, efectuate exclusiv noaptea cu avioane de transport C-130, au făcut parte din efortul SUA de a reduce cultivarea opiumului în timpul războiului împotriva talibanilor, scrie Huffingtonpost.es.

Ani de zile, Afganistanul a fost principalul epicentru mondial al acestui drog, baza pentru producerea heroinei. Provinciile Nangarhar și Helmand, două dintre zonele cele mai afectate de conflict, au reprezentat o mare parte a producției. Acolo, potrivit ziarului american și a paisprezece surse consultate, a avut loc ciudatul „război al semințelor”.

Operațiunea ar fi început în 2004 și a durat mai mult de un deceniu. Planul implica dispersarea a milioane de semințe din aer, special dezvoltate în acest scop: soiuri de mac cu niveluri foarte scăzute de alcaloizi, substanța cheie pentru producerea de heroină. Scopul era ca aceste plante să se amestece cu soiurile locale și, în cele din urmă, să depășească concurența culturilor tradiționale

Rămâne neclar dacă semințele de mac au modificat producția afgană

Până în ziua de azi, rămâne neclar dacă semințele folosite au fost modificate genetic sau în ce măsură acest experiment a modificat producția afgană. Detaliile rămân învăluite în secret și se știu puține lucruri despre eficacitatea reală a proiectului, dincolo de enormul demers logistic și științific pe care l-a implicat.

Adevărul este că recolta de opiu din Afganistan a scăzut vertiginos în ultimii ani. ONU estimează că în 2025 țara a produs doar 296 de tone, cu 32% mai puțin decât în ​​anul precedent și cu 95% sub nivelurile anterioare interdicției talibanilor asupra cultivării din 2022.

În ciuda scăderii ofertei, prețurile nu au crescut așa cum era de așteptat. Experții de la Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate consideră că acest lucru s-ar putea datora mutării cultivării către țările vecine, unde s-a detectat o creștere semnificativă a suprafețelor cultivate cu mac.

Adevăratul impact al acelei operațiuni aeriene rămâne un mister. Ceea ce dezvăluie raportul este amploarea strategiilor SUA de combatere a traficului de droguri în Afganistan: tactici discrete, experimentale, unele la fel de neobișnuite precum plantarea de droguri într-o întreagă țară din aer.