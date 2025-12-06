Prima pagină » Știri externe » Schimburi de focuri intense între Pakistan și Afganistan

Schimburi de focuri intense între Pakistan și Afganistan

Între Pakistan și Afganistan au avut loc schimburi de focuri intense de-a lungul frontierei comune vineri, au declarat oficiali din ambele țări, după ce negocierile de pace dintre vecinii din Asia de Sud s-au încheiat fără niciun progres la începutul acestei săptămâni.
Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
06 dec. 2025, 02:00, Știri externe

Oficiali din ambele țări au declarat că Pakistanul și Afganistanul au avut schimburi de focuri intense de-a lungul frontierei lor vineri seară, pe fondul tensiunilor sporite în urma eșecului negocierilor de pace de la începutul acestei săptămâni, potrivit France24.

Purtătorul de cuvânt al talibanilor afgani, Zabihullah Mujahid, a declarat că forțele pakistaneze au lansat atacuri în districtul Spin Boldak din provincia Kandahar. Un purtător de cuvânt al prim-ministrului pakistanez a acuzat forțele afgane de „focuri neprovocate” de-a lungul frontierei Chaman.

„Pakistanul rămâne pe deplin alert și angajat să își asigure integritatea teritorială și siguranța cetățenilor noștri”, a declarat purtătorul de cuvânt Mosharraf Zaidi într-un comunicat.

Negocieri de pace fără rezultat

Schimbul de focuri a avut loc la două zile după ce o nouă rundă de negocieri de pace între vecinii din Asia de Sud s-a încheiat fără niciun progres, deși ambele părți au fost de acord să continue fragilul armistițiu.

Discuțiile din Arabia Saudită de weekendul trecut au fost cele mai recente dintr-o serie de întâlniri găzduite de Qatar , Turcia și Arabia Saudită, menite să calmeze tensiunile în urma confruntărilor mortale de la frontieră din octombrie.

În centrul disputei, Islamabad susține că militanți cu sediul în Afganistan au comis recent atacuri în Pakistan , inclusiv atentate sinucigașe cu bombă care au implicat cetățeni afgani. Kabul neagă acuzația, spunând că nu poate fi tras la răspundere pentru securitatea din interiorul Pakistanului.

 

Zeci de persoane au fost ucise în ciocnirile din octombrie , cele mai grave violențe de la graniță de când talibanii au preluat puterea în Afganistan în 2021.

