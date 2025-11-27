Trump: Suspectul din atacul armat de la Washington este din Afganistan

„Pot să raportez în această seară că, pe baza celor mai bune informații disponibile, Departamentul pentru Securitate Internă este încrezător că suspectul aflat în arest este un străin care a intrat în țara noastră din Afganistan – un iad pe pământ.”

Trump a continuat să-l critice pe predecesorul său, fostul președinte Joe Biden, susținând că suspectul „a fost adus cu avionul de administrația Biden în septembrie 2021”, potrivit CNN.

„Atac monstruos, de tip ambuscadă”

Președintele Donald Trump a denunțat miercuri seară atacul armat în care doi membri ai Gărzii Naționale au fost răniți grav la Washington, DC, descriind incidentul drept un „atac monstruos, de tip ambuscadă”, efectuat „de la distanță mică”.

„Stimați mei compatrioți americani, astăzi, în ajunul sărbătorii de Ziua Recunoștinței, doi membri ai Gărzii Naționale care serveau la Washington DC au fost împușcați de la distanță într-un atac monstruos de tip ambuscadă, la doar câțiva pași de Casa Albă”, a declarat Trump într-un discurs video transmis târziu în seară.