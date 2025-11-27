Prima pagină » Știri externe » Trump: Suspectul din atacul armat de la Washington este din Afganistan

Trump: Suspectul din atacul armat de la Washington este din Afganistan

Președintele Donald Trump a declarat că Departamentul pentru Securitate Internă este convins că suspectul în cazul atacului armat asupra a doi membri ai Gărzii Naționale din Washington a venit în SUA din Afganistan.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
27 nov. 2025, 06:41, Știri externe

„Pot să raportez în această seară că, pe baza celor mai bune informații disponibile, Departamentul pentru Securitate Internă este încrezător că suspectul aflat în arest este un străin care a intrat în țara noastră din Afganistan – un iad pe pământ.”

Trump a continuat să-l critice pe predecesorul său, fostul președinte Joe Biden, susținând că suspectul „a fost adus cu avionul de administrația Biden în septembrie 2021”, potrivit CNN.

„Atac monstruos, de tip ambuscadă”

Președintele Donald Trump a denunțat miercuri seară atacul armat în care doi membri ai Gărzii Naționale au fost răniți grav la Washington, DC, descriind incidentul drept un „atac monstruos, de tip ambuscadă”, efectuat „de la distanță mică”.

„Stimați mei compatrioți americani, astăzi, în ajunul sărbătorii de Ziua Recunoștinței, doi membri ai Gărzii Naționale care serveau la Washington DC au fost împușcați de la distanță într-un atac monstruos de tip ambuscadă, la doar câțiva pași de Casa Albă”, a declarat Trump într-un discurs video transmis târziu în seară.

 