Doi membri ai Gărzii Naționale împușcați în Washington, lângă Casa Albă

Un suspect a fost reținut, a anunțat Poliția. Departamentul de Poliție al DC a postat pe X: „Incident critic: MPD se află la locul unei împușcături la intersecția străzilor 17 și I, NW. Vă rugăm să evitați zona. Urmează actualizări.”

Vehicule de urgență au fost văzute intervenind în zonă și cel puțin un elicopter a aterizat pe National Mall, potrivit AP.

Forța Operativă Comună DC a confirmat că răspunde la un incident produs în vecinătatea Casei Albe.

Departamentul de Poliție Metropolitană a recunoscut că răspunde la un apel de urgență privitor la împușcătură, dar nu a oferit detalii.

Un purtător de cuvânt al primarului Muriel Bowser a declarat că liderii locali monitorizează activ situația.

Președintele Donald Trump se afla la terenul său de golf din West Palm Beach când a avut loc împușcătura.

„Casa Albă este conștientă și monitorizează activ această situație tragică. Președintele a fost informat”, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.

Starea membrilor Gărzii Naționale nu este cunoscută în acest moment.

Sute de membri ai Gărzii Naționale din district și din mai multe state au patrulat prin capitala americană după ce președintele Donald Trump a emis în august un ordin de urgență. Prin ordin, a fost impus control asupra poliției locale.