33 de plaje dintre cele mai vizitate din sudul Mediteranei ar putea dispărea în următorii ani

Conform rapoartelor oficiale ale Junta de Andalucía, până în anul 2100, creșterea nivelului mării ar putea duce la dispariția a 33 de plaje de pe litoralul andaluz, în scenariile cele mai pesimiste. Cele mai afectate zone vor fi Costa del Sol și litoralul gaditan occidental, două dintre cele mai frecventate și apreciate destinații turistice, scrie ABC.

Retragerea plajelor până în 2050 și 2100

Studiile autorităților arată că până în 2050, litoralul andaluz ar putea pierde între 5 și 25 de metri de plajă uscată, cu cele mai mari pierderi în Costa del Sol. Până la sfârșitul secolului, recesiunea liniei de coastă ar putea ajunge la 40–65 de metri, în funcție de tipul plajei și de dimensiunea particulelor de nisip. Plajele cu nisip fin și adâncime mare de închidere sunt cele mai vulnerabile.

În acest scenariu, plajele extrem de populare precum La Victoria și Cortadura în Cádiz, La Barrosa în Chiclana, Río Verde și El Faro în Marbella, Los Boliches și Carvajal în Fuengirola sau La Caleta și El Candado în Málaga ar putea să dispară aproape complet, afectând nu doar turismul, ci și infrastructura locală, cum ar fi promenadele de pe litoral.

Pierderi de nisip și impactul asupra estuarelor

Rapoartele oficiale estimează pierderi de nisip uriașe: Plaja Doñana va pierde 12,5 milioane de metri cubi, Plaja Castilla aproape 7,8 milioane, iar Plaja Levante din El Puerto 6,4 milioane de metri cubi. Alte plaje vulnerabile includ Levante, La Victoria, La Anegada, Río Verde, Artola, Boliches, Carvajal, Campo de Golf, Guadalhorce și La Caleta.

În plus, experții au analizat și estuarele litoralului andaluz, cum ar fi cel al Tinto-Odiel în Huelva, care va fi afectat de lipsa sedimentelor necesare pentru echilibrul natural. Se estimează că până în 2050 fundul va crește cu 4%, iar până în 2100 cu 15%, iar volumul și profunzimea estuarului se vor modifica treptat.

Efectele schimbărilor climatice asupra litoralului andaluz sunt deja vizibile și ar putea transforma complet peisajul turistic din regiune. Dispariția unor plaje emblematice nu afectează doar turiștii, ci și economia locală și ecosistemele costiere. Specialiștii atrag atenția că intervențiile urgente pentru protecția coastelor sunt esențiale pentru a limita aceste pierderi.