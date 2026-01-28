Prima pagină » Life-Entertaiment » Una dintre cele mai frumoase plaje din lume se află într-un arhipelag european, complet necunoscut turiștilor

Una dintre cele mai frumoase plaje din lume se află într-un arhipelag european, complet necunoscut turiștilor

Una dintre cele mai frumoase plaje din lume se află într-un arhipelag european. Este vorba despre Insulele Cies care aparțin Spaniei. Acestea se află în nord-vestul țării, în apropierea graniței cu Portugalia.
Una dintre cele mai frumoase plaje din lume se află într-un arhipelag european, complet necunoscut turiștilor
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
28 ian. 2026, 17:56, Life-Inedit

Una dintre cele mai frumoase plaje din lume se află într-un arhipelag necunoscut turiștilor, potrivit Express. Asta deși toți turiștii caută destinații precum Tenerife, Lanzarote, Mallorca și Ibiza aflate în mult mai popularele Insule Baleare și Canare.

Insulele Cíes se află la 45 de minute de mers cu feribotul de orașul Vigo din nord-vestul Spaniei. Arhipelagul este format din trei insule principale: Monteagudo (Insula de Nord), Do Faro (Insula de Mijloc) și San Martiño (Insula de Sud). Monteagudo și Do Faro sunt conectate printr-o plajă lungă de 1.200 de metri, cu o lagună pe o parte și oceanul pe partea opusă.

Insulele sunt aproape nelocuite, iar singura infrastructură modernă din zonă constă într- un mic supermarket și câteva restaurante. Majoritatea oamenilor vizitează zona doar câteva ore, plimbându-se între cele două insule mai mari pe poteci accidentate și bucurându-se de plajele sălbatice.

În timpul sezonului de vârf, în perioada mai-septembrie, numărul de vizitatori este strict limitat la 1.800 de oameni pe zi. De asemenea, este nevoie de un permis înainte de a urca pe feribot. În afara sezonului de vârf, doar 450 de persoane pot vizita insulele în fiecare zi.

Plaja care unește insulele se numește Rodas, o bijuterie puțin cunoscută și denumită cea mai bună plajă din lume de către The Guardian. Unii le compară cu Maldive sau Seychelles datorită plajelor albe superbe și apelor turcoaz.

Activități pe insulele necunoscute

Drumețiile sunt cea mai populară activitate de pe insule, cu o mulțime de trasee uimitoare pe malul mării și poteci destul de ușor de străbătut. Scufundările sunt și ele o modalitate excelentă de petrecere a timpului liber în Insulelor Cíes. Ca parte a Parcului Național Insulele Atlánticas, fauna din zonă este bine protejată, iar pentru scufundări este nevoie de un permis.

În zonă există și un camping cu vedere la lagună și la mare. Unitatea are corturi montate și facilități de bază, inclusiv un snack bar și dușuri cu apă caldă. Există chiar și un club pentru copii cu o mulțime de activități distractive, iar la fața locului se pot organiza sesiuni de caiac și snorkeling.

Monteagudo și Do Faro au servicii regulate de feribot. Cea mai sudică dintre Insulele Cíes, San Martiño, poate fi accesată doar prin închirierea unei ambarcațiuni private. Toate ambarcațiunile care intenționează să ancoreze acolo au nevoie de un alt permis special. Insula are plaje cu nisip alb și palmieri, oferind o atmosferă ca în Caraibe.

Recomandarea video

EXCLUSIV Probă de lăcomie în Justiție: industria diurnelor pentru magistrați. Mii de lei pe lună făcuți din pix
G4Media
Ar fi fost găsite substanțe interzise la locul accidentului din Timiș. Accidentul, soldat cu șapte morți și trei răniți, suporteri ai echipei PAOK
Gandul
Cauza morții Sarei, fetița de 2 ani care s-a stins la o clinică stomatologică din București. Afecțiunea gravă de care suferea, de fapt
Cancan
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport
Ce au descoperit anchetatorii în microbuzul implicat în coliziune. Apar informații noi în cazul accidentului mortal din județul Timiș
Libertatea
Cum se făcea ciorba în anul 1.000 în România? Am găsit rețeta + cum se numea „ciorba” atunci
CSID
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de top
Promotor