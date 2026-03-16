Cine este Natalie Musteață, câștigătoarea premiului Oscar cu scurtmetrajul „Two People Exchanging Saliva”

Natalie Musteață este o regizoare și artistă vizuală de origine română, stabilită în prezent la New York. Născută în România, ea și-a construit cariera în mediul artistic internațional, explorând granița dintre film, artă contemporană și norme sociale. Înainte de succesul de la Oscar, Musteață era deja cunoscută în cercurile filmului independent și ale artei contemporane. Proiectele sale explorează adesea teme precum puterea, relațiile umane, dorința și controlul social, folosind un stil vizual minimalist și simbolic.

Regizoarea a colaborat frecvent cu artistul britanic Alexandre Singh, iar împreună au dezvoltat proiecte cinematografice care combină estetica artei conceptuale cu povestirea cinematografică.

Filmul care i-a adus Oscarul

Scurtmetrajul „Two People Exchanging Saliva” (2024) este o producție franco-americană de 36 de minute, scrisă și regizată de Natalie Musteață și Alexandre Singh. Filmul prezintă o lume distopică în care gesturile de afecțiune, precum sărutul, sunt interzise și pot fi pedepsite chiar cu moartea. În schimb, oamenii plătesc pentru bunuri și servicii prin palme peste față, transformate într-o monedă de schimb absurdă.Acțiunea urmărește relația dintre două femei care se întâlnesc într-un magazin de lux din Paris și dezvoltă o apropiere emoțională într-o societate în care intimitatea este strict controlată. Filmul combină elemente de satiră socială, distopie și tragicomedie pentru a critica consumerismul și reprimarea dorinței.

În distribuție apar actrițe cunoscute precum Zar Amir Ebrahimi, Luàna Bajrami și Vicky Krieps.

Parcursul filmului în festivaluri

Înainte de Oscar, scurtmetrajul a avut un parcurs impresionant în festivalurile internaționale.

Printre cele mai importante momente:

Premiera mondială: Festivalul de Film Telluride (2024)

AFI Fest – Grand Jury Prize pentru scurtmetraj

Clermont-Ferrand International Short Film Festival – Audience Award

San Francisco International Film Festival – Golden Gate Award

Tallgrass Film Festival – Best Narrative Short

Aceste premii au consolidat reputația filmului ca una dintre cele mai originale producții scurtmetraj ale ultimilor ani.

Alte proiecte și lucrări

Pe lângă „Two People Exchanging Saliva”, Natalie Musteață a fost implicată în mai multe proiecte artistice și cinematografice în colaborare cu Alexandre Singh și alți artiști vizuali:

„Echo Chamber” (2022) – o instalație imersivă prezentată la MoMA PS1 din New York, utilizând proiecții 360° și sunet spațial pentru a explora izolarea digitală în era rețelelor sociale;

„Borders of Skin” (2023) – o serie de performance-uri video despre granițele corporale și politicile consimțământului, prezentată la Performa Biennial;

„Kinetic Dialogues” (2024) – colaborare cu Baletul Orașului New York pentru un proiect hibrid de dans contemporan și film;

„Memory Palaces” – expoziție personală recentă combinând sculptură, sunet și proiecție video despre memoria colectivă a migrației est-europene.

Lucrările sale se situează la granița dintre cinema și artă contemporană și includ scurtmetraje experimentale prezentate în festivaluri internaționale, proiecții video cu instalații multimedia expuse în galerii de artă. Natalie participă și la colaborări interdisciplinare care combină teatru, film și artă vizuală produsă live, în fața publicului.

Criticii remarcă faptul că stilul ei combină estetica cinematografică cu influențe din arta conceptuală, ceea ce face ca proiectele sale să fie greu de încadrat într-un gen anume.

Viața personală și angajamentele sociale

Deși discretă în ceea ce privește viața intimă, se știe că Musteață locuiește în cartierul Bushwick din Brooklyn împreună cu partenerul său, compozitorul și artistul sonor Thomas Ankersmit. Este cunoscută pentru activismul său în sprijinul cineaștilor independenți din Europa de Est, fondând în 2020 fundația „Eastern Lens”, care oferă burse de producție și rezidențe artistice tinerilor regizori din România, Republica Moldova și Bulgaria. De asemenea, predă ocazional cursuri de „Film as Installation” la School of Visual Arts din New York, influențând o nouă generație de creatori interdisciplinari.

Premiul Oscar din 2026 marchează un moment important pentru cineaștii de origine română și pentru filmul independent european. Victoria filmului „Two People Exchanging Saliva” este cu atât mai specială cu cât categoria s-a încheiat la egalitate – un eveniment rar în istoria premiilor Oscar.