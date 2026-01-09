Franța amână summitul G7 ca să nu se suprapună cu gala UFC organizată de ziua lui Trump la Casa Albă

Parisul anunțase anterior că reuniunea liderilor G7 va avea loc între 14 și 16 iunie, la Evian-les-Bains, pe malul Lacului Geneva, date care coincid atât cu Ziua Drapelului în SUA, cât și cu aniversarea de 80 de ani a președintelui Donald Trump.

Însă Trump a anunțat în octombrie că la Casa Albă va avea loc un mare eveniment UFC pe 14 iunie. Directorul executiv al UFC, Dana White, a declarat joi pentru CBS News că logistica evenimentului a fost finalizată. White a spus că la eveniment vor participa până la 5.000 de persoane, pe peluza de sud a Casei Albe.

Summitul G7 se va desfășura acum între 15 și 17 iunie.

Biroul președintelui francez Emmanuel Macron a refuzat să confirme dacă schimbarea, care este deja oficializată pe site-ul G7, este legată direct de evenimentul UFC și a precizat că noul calendar este „rezultatul consultărilor noastre cu partenerii din G7”.

Din G7 fac parte Statele Unite, Canada, Japonia, Germania, Franța, Marea Britanie și Italia.