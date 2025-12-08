Detalii despre gala UFC de la Casa Albă de ziua lui Trump. Liderul SUA anunță că va fi cea mai mare din istorie

Donald Trump a dezvăluit numeroase detalii despre evenimentul UFC planificat la Casa Albă pe 14 iunie 2026. Președintele american a spus că „Dana White (șeful UFC) pregătește o arenă. Vor fi 8 sau 9 lupte pentru titlu pe card. Va fi cea mai mare noapte din toate timpurile”, potrivit Le Figaro.

Potrivit lui Donald Trump, arena va fi amplasată în fața intrării la Casa Albă și va putea găzdui între 5.000 și 6.000 de spectatori. De asemenea, președintele intenționează să instaleze aproximativ zece ecrane uriașe în grădini pentru a găzdui peste 100.000 de oameni în spatele Casei Albe.

Deocamdată, nu a fost anunțată nicio luptă, dar nume mari din artele marțiale mixte precum Jon Jones sau Conor McGregor au declarat deja că sunt interesați de eveniment.

Gala va fi organizată chiar în ziua în care Donald Trump va împlini 80 de ani.