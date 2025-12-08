Nicușor Dan, interviu pentru Le Monde: În două-trei luni voi publica un raport care să reunească informațiile legate de anularea primului tur al prezidențialelor din 2024 / Ce declară despre AUR

Președintele Nicușor Dan a oferit în exclusivitate un interviu pentru publicația franceză Le Monde. Publicat luni, 8 decembrie, interviul este unul complex, unde președintele a venit cu o serie de răspunsuri pentru jurnaliștii francezi.

Printre alte subiecte, el a vorbit despre motivele care au dus la anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din România, în 2024.

Conform publicației, Nicușor Dan a afirmat că în aproximativ două sau trei luni va prezenta un material complet despre acest caz, material care va include toate datele strânse până acum.

Jurnaliștii de la Le Monde l-au întrebat dacă poate afirma clar că Rusia a influențat scrutinul de anul trecut, ce a provocat atâta controversă în rândul populației.

„Raportul Parchetului General, publicat în septembrie, descrie un mecanism care implică patru companii rusești de publicitate politică. Rapoarte realizate de alte servicii de informații, inclusiv cele franceze, confirmă acest lucru. Site-uri web dedicate de obicei sportului și altele dedicate medicinei alternative s-au orientat brusc către candidatul [prorus] Călin Georgescu.”, a declarat Nicușor Dan.

„Estimez că în două-trei luni voi putea publica un raport care să reunească toate informațiile despre acest caz și să le pună în context. Serviciile de informații românești pot recunoaște semnalele unei interferențe rusești, dar este mult mai dificil să o dovedească. Aceasta ține de contrainformații. Uneori, acest proces poate dura între trei și cinci ani. Există însă suficiente informații care, odată adunate, pot dovedi că a existat o influență rusă”, a mai spus președintele.

Întrebat dacă anularea alegerilor a fost o decizie potrivită, șeful statului a oferit un răspuns scurt, clar. „Fără îndoială”.

Discuția s-a mutat apoi către numărul mare de conturi TikTok activate în preajma votului, conturi cu legături către IP-uri din Turcia și un serviciu de mesagerie rusesc.

Nicușor Dan a afirmat că, potrivit „rapoartelor, TikTok se pregătise să blocheze o campanie în care informațiile [false] erau publicate de conturile în sine”.

„Dar rețeaua socială nu anticipase că aceste informații vor fi reluate și difuzate prin intermediul comentariilor la postări. Probabil că structuri informatice făceau acest lucru în mod automat. Întrebarea este cine se afla în spatele acestui lucru. Colaborăm cu Turcia, dar acest lucru necesită timp”, a răspuns președintele.

În ceea ce privește ascensiunea partidului AUR la ultimele alegeri, ce au demonstrat că formațiunea și valorile promovate de aceasta au devenit tot mai cunoscute, Nicușor Dan consideră că votanții nu acționează din motive radicale.

Președintele a afirmat pentru Le Monde că persoanele care aleg să voteze cu partidul AUR „nu sunt nici extremiste, nici pro-ruse”.

„Dar nu au încredere în celelalte partide. Vor o schimbare, oricare ar fi ea. Acum, cum putem să le recâștigăm încrederea? Este necesar, și acest lucru va dura, ca autoritățile să lucreze pentru oameni. Cetățenii trebuie să vadă că există o luptă reală împotriva corupției. Ei sunt preocupați de condițiile de viață de aici, din România, nu atât de problemele geopolitice”, a spus președintele.

Președintele a mai declarat că acțiunile anticorupție nu mai au intensitatea de acum un deceniu. În cadrul interviului, Nicușor Dan a răspuns că nu mai apar dosare importante la nivelul DNA și că dificultățile generate de corupție se simt în toate zonele statului.

Jurnaliștii Le Monde l-au întrebat și despre campaniile de dezinformare care au vizat trupele franceze aflate în România.

„Nu avem o politică de apărare reală împotriva acestor campanii de dezinformare și manipulare. De exemplu, recent a circulat o informație falsă potrivit căreia aș fi semnat ordinul de înrolare a 200.000 de persoane în armată. Însă instituțiile noastre nu sunt în prezent capabile să detecteze automat o informație falsă răspândită pe numeroase site-uri și care ar ajunge, de exemplu, la 500.000 de persoane, și să răspundă la aceasta. Cred că vom reuși acest lucru în următoarele șase luni. Dar există o nemulțumire foarte puternică față de instituțiile din România, oamenii sunt frustrați de corupție, ceea ce îi pregătește să primească acest tip de dezinformare”, a spus președintele.