Georgescu: Este tiranie sub masca democrației unei clase politice confiscată de sistem

Călin Georgescu a transmis un mesaj la adresa clasei politice, pe care o acuză că a abandonat interesul național și că menține „o tiranie sub masca democrației”.
Romulus Preda
24 feb. 2026, 12:13, Politic

În intervenția sa, Călin Georgescu a afirmat că situația actuală a României trebuie analizată dincolo de opinii politice, prin prisma indicatorilor statistici care reflectă realitatea socială și economică.

Acesta a prezentat șapte puncte pe care le consideră definitorii pentru „radiografia” ultimilor 35 de ani:

1. Mortalitatea infantilă

România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la mortalitate infantilă, indicator considerat esențial pentru evaluarea nivelului de dezvoltare economică, socială și de mediu al unei țări.

2. Riscul de sărăcie în rândul copiilor

Unul din trei copii din România crește în risc de sărăcie sau excluziune socială, ceea ce afectează direct egalitatea de șanse și viitorul forței de muncă.

3. Criza din educație

La 15 ani, aproape jumătate dintre elevi nu ating un nivel minim de înțelegere a unui text, fapt pe care Georgescu îl pune pe seama unui sistem educațional „abandonat și distrus”.

4. Decese evitabile în sistemul sanitar

România ocupă un loc fruntaș în UE la decese evitabile prin prevenție sau tratament adecvat, indicator ce reflectă capacitatea statului de a furniza servicii medicale de bază.

5. Depopularea accelerată

Scăderea populației este descrisă drept „un referendum al tăcerii”, un semnal al neîncrederii și al lipsei de oportunități.

6. Mortalitatea pe șosele

România este printre primele state din Uniunea Europeană la numărul deceselor din accidente rutiere, problemă asociată infrastructurii deficitare și aplicării slabe a regulilor.

7. Vulnerabilitatea fondurilor europene

Referindu-se la anchetele derulate de Parchetul European, Georgescu a susținut că numărul ridicat de dosare privind fondurile europene indică riscuri majore de fraudă și „antidezvoltare pe termen lung”.

Concluzia: „România merită excelență”

În final, Călin Georgescu a afirmat că România are resursele, oamenii și capacitatea necesare pentru a atinge un standard de excelență în administrarea publică. Acesta a invocat personalități istorice precum Neagoe Basarab și a transmis un apel la responsabilitate civică.

„Istoria nu ne întreabă ce ni s-a făcut, ci ce am făcut noi atunci când am știut”, a declarat acesta, reiterând mesajul „Turul doi înapoi”.

Călin Georgescu a fost, marți, la secția de poliție pentru a semna în cadrul procedurii de control judiciar.

