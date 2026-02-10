Compania care operează Glovo în Italia, plasată sub control judiciar pentru exploatarea curierilor

Foodinho SRL, compania care operează Glovo pe piața italiană, a fost plasată sub control judiciar de Parchetul din Milano. Măsura presupune desemnarea unui administrator judiciar care să supravegheze activitatea conducerii. Scopul este de a opri și corecta practicile considerate ilegale, fără a înlocui actualul management, arată Il Post.

În același dosar este investigat și administratorul unic al Foodinho, spaniolul Oscar Pierre, acuzat că ar fi organizat un sistem de muncă bazat pe exploatarea curierilor.

Condițiile de muncă ale riderilor

Potrivit procurorilor, Foodinho ar fi gestionat un model de lucru care a afectat mii de rideri, aproximativ 40.000 la nivel național, dintre care în jur de 2.000 activează în zona orașului Milano. Anchetatorii susțin că veniturile lunare ale curierilor erau foarte reduse, situate, în medie, între 700 și 1.200 de euro, în condițiile unui volum mare de muncă.

Riderii ar fi efectuat zilnic între 10 și 25 de livrări, fiecare fiind plătită cu aproximativ 2,50 euro. Pentru unii, programul de lucru ajungea la 12 ore pe zi, timp de șase sau chiar șapte zile pe săptămână. Activitatea era monitorizată constant prin intermediul aplicației, folosind sisteme de geolocalizare, iar orice întârziere sau oprire era semnalată imediat, curierii fiind contactați pentru explicații. În același timp, costurile și riscurile legate de bicicletele folosite pentru livrări erau suportate integral de lucrători.

În documentele anchetei se arată că aceste condiții ar fi fost impuse profitând de situația de vulnerabilitate economică a riderilor.

Structura companiei și legăturile internaționale

Foodinho este o societate italiană fondată în 2015 și este deținută integral de Glovo. La rândul său, Glovo este controlată de Glovoapp23 SA, cu sediul la Barcelona, iar 83% din acțiuni aparțin grupului german Delivery Hero. Procurorii au precizat că, în acest stadiu al anchetei, companiile-mamă nu sunt vizate de investigația deschisă la Milano.

Măsura a fost dispusă de procurorul Paolo Storari, cunoscut pentru anchetele din ultimii ani care au vizat mari companii din domenii precum moda, logistica sau retailul, acuzate că nu au prevenit exploatarea sau munca ilegală în propriile lanțuri de producție.

Spre deosebire de administrarea judiciară, care presupune înlocuirea conducerii unei companii, controlul judiciar este considerat o măsură mai puțin invazivă. În acest caz, conducerea rămâne în funcție, dar este supravegheată de administratori judiciari. Aceștia au sarcina de a modifica practicile considerate ilegale și de a corecta organizarea muncii.

Ce spun curierii din Milano

Ancheta se bazează și pe declarațiile mai multor rideri care au lucrat pentru Foodinho în Milano. Aceștia au relatat dificultăți constante în a-și asigura un trai decent și presiunea exercitată de sistemul de monitorizare prin aplicație. De asemenea au mai reclamat lipsa unei protecții reale în caz de accident sau boală. Unii au descris chiar un climat de control permanent, în care orice abatere de la ritmul impus genera intervenții imediate din partea companiei.