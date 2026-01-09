Claudiu Crețu, fostul șef al ELCEN pus sub control judiciar de DNA, a trimis o solicitare pentru un loc de muncă în companie. Reacția actualei conduceri

Claudiu Crețu vrea să revină pe un post în cadrul companiei pe care a condus-o până acum aproximativ patru luni, când a fost suspendat din funcția de director general, după percheziții care au culminat cu plasarea sa sub control judiciar.

Direcția Națională Anticorupție anunțase pe 9 septembrie 2025 că doi șefi ai ELCEN sunt urmăriți penal pentru fapte de corupție și au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile.

Claudiu-Ionuț Crețu-Sârbu, directorul general al companiei, este acuzat de două infracțiuni de luare de mită, iar Cristian-Andrei-Cornel Zamfiroi, directorul comercial, de două infracțiuni de complicitate la luare de mită și una de luare de mită.

Măsura controlului judiciar a fost prelungită cu încât două luni și este în derulare, din informațiile Mediafax.

Ce post a cerut

Contractul lui Claudiu Crețu a încetat legal pe 8 decembrie, nu prin revocare, ci ca urmare a împlinirii termenul legal de 90 de zile de inactivitate.

La acea dată, Consiliul de Administrație al ELCEN a prelungit cu cinci luni mandatul celui de-al doilea director general provizoriu numit după plasarea lui Claudiu Crețu sub control judiciar. Mai exact, Mirela-Adriana Pavel fusese numită de către Consiliul de Administrație al ELCEN în funcția de director general provizoriu, începând cu data de 8 noiembrie 2025 pentru o perioadă de două luni și trebuia, teoretic, să se încheie sâmbătă, 3 ianuarie.

Potrivit informațiilor exclusive ale Mediafax, la scurt timp după încetarea mandatului, a trimis o solicitare conducerea companiei pentru un alt loc de muncă, pe măsura formării sale profesionale.

Solicitarea sa nu a fost refuzată pe loc, arată sursele Mediafax. Totuși, pentru a lua o decizie, actuala conducere a transmis o cerere de clarificare către procurorii DNA pentru a vedea dacă o astfel de angajare este legală, dat fiind că se află încă sub control judiciar într-un caz legat de companie.

Cazul este cu atât mai inedit cu cât condițiile măsurii controlului judiciar impun restricții privind interacțiunea cu foști colegi din companie.

Absolvent de teologie ajuns ofițer

Potrivit CV-ului oficial, încă activ pe site-ul ELCEN, Claudiu Crețu de prezintă drept un „manager recunoscut în sectorul energetic românesc, cu integritate morală și principii fundamentale în activitatea curentă. Bine conectat la mediul economic și legislativ. Abilități de lider, cu capacitate de a gestiona situații critice și conflictuale, cu soluții inovatoare de atingere a obiectivelor. Dinamic și flexibil, conectat la factorii decizionali majori, capabil să construiască o echipă în care fiecare membru să performeze. Comunicare persuasivă, empatică, ca rezultat al unei gândiri sintetice cu focus pe probleme esențiale.

La capitolul educație și formare, Claudiu Crețu a trecut în CV

2015 – 2017 – MBA – INDE

ASE București – CNAM Paris

2005 – 2007 – Master

Academia de Poliţie “A.I. Cuza” – Administraţie Publică Europeană

2001 – 2005 – Licență

Facultatea de Drept – Academia de Poliţie “A.I. Cuza”, Bucureşti – Drept Internațional

1999 – 2001 – Studii superioare

Facultatea de Teologie, Bucureşti

1994 – 1999 – Liceu

Seminarul teologic „Sf. Andrei” – Galați

Primul lui job a fost în 2005 – 2013 ca ofițer de protecție internă și activități de prevenire și control intern în Ministerul Administrației și Internelor, în 2021 a ajuns director general al Termoenergetica, iar în septembrie 2023 a fost numit director general al ELCEN.

ELCEN este cel mai mare producător de energie termică din România (40%) şi este principalul furnizor de agent termic pentru sistemul de termoficare din București (90%), cu o cotă de piață de energie electrică livrată în rețele la nivel național de aproximativ 4%. Compania asigură căldură în sistem centralizat pentru aproximativ 550.000 de apartamente din Capitală și 5,3% din energia electrică produsă la nivel național.

Compania, la care Ministerul Energiei deține 97,51% din acţiuni, alături de SNGN Romgaz (2,49%), este proprietarul celor patru termocentrale în Bucureşti, cu o putere electrică instalată de 636,25 MW și puterea termică de 4.375,25 Gcal/h, respectiv CET Vest, CET Sud, CET Grozăvești și CET Progresu.