Consiliul de Administrație al ELCEN a prelungit cu cinci luni mandatul celui de-al doilea director general provizoriu numit după plasarea lui Claudiu Crețu sub control judiciar

Mandatul celui de-al doilea director general provizoriu al ELCEN după ce Claudiu Crețu a fost plasat sub control judiciar a fost prelungit cu cinci luni, cu o lună înainte să expire, conform informațiilor Mediafax.

Mai exact, Mirela-Adriana Pavel fusese numită de către Consiliul de Administrație al ELCEN în funcția de director general provizoriu, începând cu data de 8 noiembrie 2025 pentru o perioadă de două luni.

Astfel, mandatul ei trebuia, teoretic, să se încheie sâmbătă, 3 ianuarie.

Mandatul ei nu a mers până la capăt pentru că, potrivit surselor Mediafax, pe 8 decembrie, când a încetat legal contractul lui Claudiu Crețu, Mirela-Adriana Pavel a fost desemnată în funcție pentru încă cinci luni.

Încetarea mandatului lui Claudiu Crețu a venit nu printr-o decizie de revocare, ci ca urmare a împlinirii termenuli legal de 90 de zile de inactivitate.

Potrivit informațiilor Mediafax, durata actualulul mandat a fost stabilită și luând în calcul termenul legal, de cinci luni, pentru numirea unui nou director general plin al ELCEN.

Procedura va fi demarată în perioada următoare, arată sursele Mediafax.

Situața vine în contextul în care fostul director general, Claudiu Crețu, suspendat după ce a fost plasat sub control judiciar de procurorii anticorupție.

Direcția Națională Anticorupție anunțase pe 9 septembrie 2025 că doi șefi ai ELCEN sunt urmăriți penal pentru fapte de corupție și au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile. Claudiu-Ionuț Crețu-Sârbu, directorul general al companiei, este acuzat de două infracțiuni de luare de mită, iar Cristian-Andrei-Cornel Zamfiroi, directorul comercial, de două infracțiuni de complicitate la luare de mită și una de luare de mită.

Ce arată CV-ul oficial

Mirela-Adriana Pavel, care i-a urmat în funcția provizorie lui Mihai Volf, este membru în Consiliul de Administrație al ELCEN din august 2023 și are o carieră de peste două decenii în domeniul juridic, administrativ și managerial.

CV-ul oficial arată că este absolventă de Drept și, de anul trecut, arbitru comercial internațional la Curtea de profil de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României. Din mai 2023, Mirela Pavel deține și funcția de director al Direcției Avizare, Cadastru și Fonduri Nerambursabile a Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS).

Potrivit datelor publice, ELCEN este cel mai mare producător de energie termică din România (40%) şi este principalul furnizor de agent termic pentru sistemul de termoficare din București (90%), cu o cotă de piață de energie electrică livrată în rețele la nivel național de aproximativ 4%. Compania asigură căldură în sistem centralizat pentru aproximativ 550.000 de apartamente din Capitală și 5,3% din energia electrică produsă la nivel național.

ELCEN, la care Ministerul Energiei deține 97,51% din acţiuni, alături de SNGN Romgaz (2,49%), este proprietarul celor patru centrale termoelectrice din Bucureşti, cu o putere electrică instalată de 636,25 MW și puterea termică de 4.375,25 Gcal/h, respectiv CET Vest, CET Sud, CET Grozăvești și CET Progresu.