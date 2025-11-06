ELCEN a numit al doilea director general provizoriu, după ce Claudiu Crețu a fost pus sub control judiciar, dar nu a fost revocat

Consiliul de Administrație al ELCEN a decis în ședința de joi numirea Mirelei-Adriana Pavel în funcția de director general provizoriu începând cu data de 8 noiembrie 2025 pentru o perioadă de două luni, respectiv pentru cele încă 60 de zile cu care a fost prelungită măsura controlului judiciar pe numele lui Claudiu Crețu.

Mirela-Adriana Pavel, care îi urmează lui Mihai Volf, este membru în Consiliul de Administrație al ELCEN din august 2023 și are o carieră de peste două decenii în domeniul juridic, administrativ și managerial.

Cel mai mare producător de energie termică din România

Potrivit companiei, experiența extinsă a Mirelei-Adriana Pavel în coordonarea activităților instituționale, gestionarea proceselor decizionale și analiza strategică a aspectelor juridice și economice îi conferă o perspectivă amplă asupra proceselor de management și a priorităților ELCEN.

CV-ul oficial arată că este absolventă de Drept și, de anul trecut, arbitru comercial internațional la Curtea de profil de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României. Din mai 2023, Mirela Pavel deține și funcția de director al Direcției Avizare, Cadastru și Fonduri Nerambursabile a Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS).

La RA-APPS lucrează de peste 24 de ani, timp în care urcat in ierarhie de la poziția de consilier juridic (2001-2004), șef Serviciu Avizare Legislație (2004-2017), director juridic (2017-2023) și șef Direcție Avizare, Cadastru și Fonduri Nerambursabile. Înainte de a ajunge la RA-APPS, actualul șef provizoiu al ELCEN a fost consilier juridic la MAI, expert la Ministerul Funcției Publice și expert guvernamental la SGG.

„Prin această numire temporară, ELCEN își reafirmă angajamentul față de o conducere responsabilă și transparentă, orientată spre stabilitate și modernizare. Compania va continua să își îndeplinească misiunea esențială de a asigura, în condiții de siguranță, producția de energie termică și electrică destinată Municipiului București și contribuția la echilibrul și stabilitatea Sistemului Energetic Național (SEN), sprijinind totodată tranziția energetică și dezvoltarea durabilă a sistemului de termoficare al Capitalei”, se arată în comunicatul transmis după ședința CA.

Potrivit datelor publice, ELCEN este cel mai mare producător de energie termică din România (40%) şi este principalul furnizor de agent termic pentru sistemul de termoficare din București (90%), cu o cotă de piață de energie electrică livrată în rețele la nivel național de aproximativ 4%. Compania asigură căldură în sistem centralizat pentru aproximativ 550.000 de apartamente din Capitală și 5,3% din energia electrică produsă la nivel național.

ELCEN, la care Ministerul Energiei deține 97,51% din acţiuni, alături de SNGN Romgaz (2,49%), este proprietarul celor patru termocentrale în Bucureşti, cu o putere electrică instalată de 636,25 MW și puterea termică de 4.375,25 Gcal/h, respectiv CET Vest, CET Sud, CET Grozăvești și CET Progresu.