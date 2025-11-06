Prima pagină » Economic » ELCEN a numit al doilea director general provizoriu, după ce Claudiu Crețu a fost pus sub control judiciar, dar nu a fost revocat

ELCEN a numit al doilea director general provizoriu, după ce Claudiu Crețu a fost pus sub control judiciar, dar nu a fost revocat

Oficialii Electrocentrale București S.A. (ELCEN), companie aflată sub umbrele Ministerului Energiei, au anunțat joi numirea unui al doilea director general provizoriu, în contextul în care mandatul actualului director general interimar expiră vineri, 7 noiembrie, perioadă care s-a suprapus pe durata primei măsură de control judiciar sub care a fost plasat de procurorii anticorupție Claudiu Crețu, suspendat din funcția de director general urmărit penal cu privire la săvârșirea a două infracțiuni de luare de mită.
ELCEN a numit al doilea director general provizoriu, după ce Claudiu Crețu a fost pus sub control judiciar, dar nu a fost revocat
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Mădălina Prundea
06 nov. 2025, 18:31, Economic

Consiliul de Administrație al ELCEN a decis în ședința de joi numirea Mirelei-Adriana Pavel în funcția de director general provizoriu începând cu data de 8 noiembrie 2025 pentru o perioadă de două luni, respectiv pentru cele încă 60 de zile cu care a fost prelungită măsura controlului judiciar pe numele lui Claudiu Crețu.

Mirela-Adriana Pavel, care îi urmează lui Mihai Volf, este membru în Consiliul de Administrație al ELCEN din august 2023 și are o carieră de peste două decenii în domeniul juridic, administrativ și managerial.

Cel mai mare producător de energie termică din România

Sursa foto: ELCEN

Potrivit companiei, experiența extinsă a Mirelei-Adriana Pavel în coordonarea activităților instituționale, gestionarea proceselor decizionale și analiza strategică a aspectelor juridice și economice îi conferă o perspectivă amplă asupra proceselor de management și a priorităților ELCEN.

CV-ul oficial arată că este absolventă de Drept și, de anul trecut, arbitru comercial internațional la Curtea de profil de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României. Din mai 2023, Mirela Pavel deține și funcția de director al Direcției Avizare, Cadastru și Fonduri Nerambursabile a Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS).

La RA-APPS lucrează de peste 24 de ani, timp în care urcat in ierarhie de la poziția de consilier juridic (2001-2004), șef Serviciu Avizare Legislație (2004-2017), director juridic (2017-2023) și șef Direcție Avizare, Cadastru și Fonduri Nerambursabile. Înainte de a ajunge la RA-APPS, actualul șef provizoiu al ELCEN a fost consilier juridic la MAI, expert la Ministerul Funcției Publice și expert guvernamental la SGG.

„Prin această numire temporară, ELCEN își reafirmă angajamentul față de o conducere responsabilă și transparentă, orientată spre stabilitate și modernizare. Compania va continua să își îndeplinească misiunea esențială de a asigura, în condiții de siguranță, producția de energie termică și electrică destinată Municipiului București și contribuția la echilibrul și stabilitatea Sistemului Energetic Național (SEN), sprijinind totodată tranziția energetică și dezvoltarea durabilă a sistemului de termoficare al Capitalei”, se arată în comunicatul transmis după ședința CA.

Potrivit datelor publice, ELCEN este cel mai mare producător de energie termică din România (40%) şi este principalul furnizor de agent termic pentru sistemul de termoficare din București (90%), cu o cotă de piață de energie electrică livrată în rețele la nivel național de aproximativ 4%. Compania asigură căldură în sistem centralizat pentru aproximativ 550.000 de apartamente din Capitală și 5,3% din energia electrică produsă la nivel național.

ELCEN, la care Ministerul Energiei deține 97,51% din acţiuni, alături de SNGN Romgaz (2,49%), este proprietarul celor patru termocentrale în Bucureşti, cu o putere electrică instalată de 636,25 MW și puterea termică de 4.375,25 Gcal/h, respectiv CET Vest, CET Sud, CET Grozăvești și CET Progresu.