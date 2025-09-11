Primele declarații ale noului șef al ELCEN după preluarea mandatului interimar. Care sunt prioritățile lui Mihai Volf înainte de startul sezonului rece

Director juridic și achiziții al ELCEN, cu o experiență de peste 37 de ani în companie, Mihai Volf a fost numit de Consiliul de Administrație în funcția de director general interimar, joi, după ce directorul general și directorul comercial al companiei au fost puși sub control judiciar de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție.

Mandatul său este raportat la perioada de suspendare a fostului director general al ELCEN, Claudiu Crețu.

„Mandatul este unui scurt, este până în data de 7 noiembrie și, singur că în această perioadă evident că trebuie să rezolvăm problemele interne pe care le avem privitor la finalizarea procedurilor de achiziții pe care le avem. Fără îndoială, trebuie să urmărim în continuare proiectele prioritare pe care societatea le are, unde avem deja contractele de finanțare semnate și avem deja avansate procedurile pentru achiziționarea serviciilor de consultanță, pentru întocmirea documentației în vederea încheierii contractelor de lucrări de finalizare de investiții. Aici, fără îndoială, o să dăm prioritate maximă”, a declarat Mihai Volf pentru Mediafax.

Directorul general interimar nu s-a ferit să admită situația în care se află compania în prezent, după perchezițiile efectuate de DNA, subliniind că va acorda tot sprijinul în ancheta.

„Fără îndoială, avem și problema pe care deja mass media o cunoaște foarte bine, aceea legată de probleme care au fost identificate la Electrocentrale București. Noi vom pune la dispoziție toate documentele care sunt solicitate de către autorități și vom asigura continuitatea, pregătindu-ne pentru sezonul de termoficare”, a precizat oficialul ELCEN.

Stadiul fuziunii ELCEN – Termoenergetica

Directorul general al ELCEN a confirmat, la întrebarea Mediafax, că susține planul de realizare a fuziunii cu Termoenergetica.

„Fuziunea este fără îndoială, în continuare, luată în calcul. Pentru asta avem deja un memorandum emis de Guvernul României. O să purtăm discuții în acest sens și cu Ministerul Energiei și, evident, cu Primăria Municipiului București pentru a trasa o linie în vederea stabilirii obiectivelor”, a conchis Mihai Volf.

Ministerul Energiei este cel care are în subordonare ELCEN, proprietar al CET-urilor, în timp ce Termoenergetica este o companie a Primăriei Municipiului București.

Potrivit datelor publice, ELCEN este cel mai mare producător de energie termică din România (40%) şi este principalul furnizor de agent termic pentru sistemul de termoficare din București (90%), cu o cotă de piață de energie electrică livrată în rețele la nivel național de aproximativ 4%. Compania asigură căldură în sistem centralizat pentru aproximativ 550.000 de apartamente din Capitală și 5,3% din energia electrică produsă la nivel național.

ELCEN, la care Ministerul Energiei deține 97,51% din acţiuni, alături de SNGN Romgaz (2,49%), este proprietarul celor patru termocentrale în Bucureşti, cu o putere electrică instalată de 636,25 MW și puterea termică de 4.375,25 Gcal/h, respectiv CET Vest, CET Sud, CET Grozăvești și CET Progresu.

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti SA, succesoarea RADET, este, din 1 decembrie 2019, operatorul regional al serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti–Ilfov și are în exploatare sistemul de transport şi distribuţie (954,09 km conducte – reţele termice primare și 2.963,3 km conducte – reţele termice secundare), pe lângă alte peste 1.000 de puncte termice, staţii centralizatoare sau centrale termice de cvartal.