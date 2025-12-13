Presa maghiară despre multinaționala suedeză care „fuge” din România

Presa maghiară notează că situația a fost cauzată de prețurile ridicate la energie și de insolvabilitatea unui client francez.

Fabrica de 14.000 mp, la licitație

Fabrica este situată în nord-estul României și are 14.000 de metri pătrați. Este formată din hale de asamblare, depozite și o clădire de birouri.

Preţul de pornire este de 2,49 milioane de euro (aproximativ 950 de milioane de forinţi maghiari). Fabrica, deschisă în 2007, era deținută de compania românească Te-Rox Prod și a fost achiziționată de Holmbergs Safety Systems în 2020.

De la 550 la 370 de angajați

Vg.hu notează, citând economedia.ro, că aceasta producea centuri de siguranță, scaune pentru copii și huse pentru scaune. În anul achiziției, compania avea 550 de angajați și o cifră de afaceri de 70,785 milioane de lei.

Până în 2024, numărul angajaților a scăzut la 370, iar veniturile din vânzări au scăzut la 34,166 milioane de lei.

Pierderi de 4,9 milioane lei în 2024

Anul trecut compania a încheiat anul cu o pierdere de 4,930 milioane de lei. Datoria sa a crescut la 10,797 milioane de lei.

Proprietarul suedez a inițiat procedura de faliment la începutul acestui an. Apoi, renunțând la reorganizarea companiei, a depus cererea de faliment în luna iunie.

Prețuri la energie și client francez insolvabil

Holmbergs Safety Systems a dat vina pe creșterea prețurilor la energie, transport și costurile forței de muncă pentru problemele financiare ale filialei din România.

Conform raportului de lichidare al CITR, falimentul a fost cauzat în mare parte de insolvabilitatea unuia dintre cei mai mari clienți ai companiei din Franța.

Holmbergs mai are fabrici în Suedia, SUA și China

Holmbergs Safety Systems, fondată în 1938, are încă fabrici în Suedia, Statele Unite și China.