Presa maghiară, ton apocaliptic pe tema leprei din România: „Lepra se răspândește”

România atrage atenția presei internaționale cu un subiect cumva exotic: lepra.

Deși nu mai e de mult o problemă de sănătate publică, tema leprei reține atenția publicului printr-o mistică aparte – este una dintre cele mai vechi boli documentate în izvoare scrise.

Capitolul al XIII-lea din Levitic, de pildă, e un adevărat tratat despre lepră. Găsim aici descrise forme de tratament în funcție de cum arată eczemele de pe piele, într-o perioadă în care cunoștințele erau prea puține despre această boală.

Perioada ei de maximă ascensiune în Europa este cuprinsă între sec. al XIII-lea și al XVII (aproximativ), după care dispare.

Astăzi, lepra este considerată o boală ce se poate transmite numai în condiții igienice deficitare și de contact îndelung.

„Maseuze din România”

Presa internațională atrage atenția asupra României, cu aceste două cazuri, cu titluri echivoce, interpretabile.

Reuters titrează: „Două maseuze din România au fost diagnosticate cu lepră, primele cazuri în 40 de ani”, dar nu specifică faptul că maseuzele „din România” nu erau, de fapt, „din România”, ci „din Indonezia, venite în România să lucreze la un spa din Cluj”.

Cu toate acestea, specificațiile apar în corpul textului.

Independent.co.uk titrează: „O țară europeană confirmă primele cazuri de lepră în peste 40 de ani”.

„Alte două persoane au fost testate, iar cele două cazuri confirmate – ambii cetățeni indonezieni în vârstă de 21 și 25 de ani – sunt tratate”, scrie această publicație, citându-l pe ministrul Rogobete.

Presa maghiară, vădit tendențioasă

Presa maghiară relatează pe un ton exagerat-tendențios: „Un caz confirmat de lepră a dus la închiderea unui centru spa de lux, într-un oraș cu zeci de mii de maghiari” (dailynewshungary.com).

„Pacienta este o tânără asiatică care lucrează ca maseuză la un salon de înfrumusețare și wellness la modă din Cluj. Presa locală relatează că unitatea este populară în rândul clientelei de elită a orașului, masajele de două ore costând în jur de 1.030 de lei (202 de euro)”, relata această publicație cu câteva ore înainte de confirmarea, în România (țară cu 19 milioane de români), a celui de-al doilea caz de lepră.

Și publicația maghiară mandiner.hu titrează evident-tendențios: „Lepra se răspândește în România”, adăugând în corpul textului că, de fapt, nu există motive de îngrijorare.

Unii citesc, însă, doar titlul.