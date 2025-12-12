Franța și Elveția au destructurat o grupare specializată în furturi de vehicule de lux și spargeri la magazine de arme

În cadrul cooperării judiciare dintre Franța și Elveția, opt suspecți au fost arestați, ceea ce a dus la destructurarea unui grup criminal specializat în furturi de vehicule de lux și spargeri din magazine de arme în Elveția, potrivit Le Figaro.

Aceste furturi, comise în principal din 2023 în mai multe cantoane elvețiene, au fost orchestrate de genii care au recrutat echipe pe rețelele de socializare din Franța sau din alte țări, au anunțat vineri poliția din Neuchâtel (vestul Elveției) și Jandarmeria Națională Franceză.

În iunie 2024, autoritățile elvețiene au transmis Franței informații din procedurile lor judiciare privind o echipă de hoți cu sediul în Franța, în apropierea frontierei cu Elveția, ceea ce a declanșat deschiderea unei anchete în Franța și crearea unei echipe comune de anchetă, cu sprijinul Europol.

Ancheta a descoperit o rețea „structurată, ierarhică și extinsă” formată din mai mulți lideri, coordonatori logistici și echipe de hoți. Inițial concentrată pe furturi de motociclete, rețeaua și-a mutat treptat atenția către furturile de vehicule de lux și apoi către spargerile din magazinele de arme. „Ancheta ne-a permis, în această etapă, să atribuim rețelei identificate 12 furturi organizate din magazinele de arme și 37 de furturi organizate de vehicule de lux ”, a declarat Jandarmeria franceză.

Arestați în Franța cu sprijinul anchetatorilor elvețieni

La rândul său, poliția cantonului Neuchâtel a constatat „nu mai puțin de 56 de tentative și incidente dovedite”, precizând că furturile sau tentativele de furt din magazinele de arme au avut loc între iulie și octombrie anul trecut în cantoanele Aargau, Basel-Landschaft, Schwyz, Vaud, Valais și Zurich.

Pe 9 decembrie, cinci suspecți, inclusiv doi presupuși autori ai atacului, au fost arestați în Franța, cu sprijinul anchetatorilor din Neuchâtel trimiși în zonă. Alte trei persoane fuseseră arestate anterior, a declarat jandarmeria franceză.