Germania, Franța și Spania încearcă să rezolve disputa care blochează dezvoltarea unui avion de luptă comun

Eforturile de relansare a discuțiilor dintre miniștrii apărării au loc în contextul presiunilor politice crescânde de a salva programul Future Combat Air System (FCAS), lansat acum mai bine de opt ani, dar blocat de rivalități industriale, informează Reuters.

Întâlnire la Berlin între miniștrii Apărării din Germania, Franța și Spania

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, și ministrul francez al Forțelor Armate, Catherine Vautrin, urmează să se întâlnească joi la Berlin, iar omoloaga spaniolă Margarita Robles li se va alătura vineri.

Planurile pentru FCAS au fost împotmolite din cauza dezacordurilor dintre Dassault Aviation din Franța și Airbus privind modul în care ar trebui împărțită producția și dezvoltarea tehnologică.

Cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron sunt, de asemenea, așteptați să încerce să găsească o soluție la acest blocaj în cadrul întâlnirii lor de săptămâna viitoare.

Merz a spus că dorește o decizie privind viitorul proiectului până la sfârșitul anului.

Un sindicat amenință cu ieșirea din proiect

Puternicul sindicat german IG Metall a amplificat tensiunile miercuri, avertizând că va înceta cooperarea în cadrul programului dacă Dassault din Franța rămâne implicată. Un oficial de rang înalt al IG Metall a scris într-o scrisoare adresată lui Pistorius și ministrului de Finanțe Lars Klingbeil că sindicatul și-a pierdut încrederea în Dassault, acuzând compania că revendică conducerea exclusivă a proiectului.

Organizația patronală franceză din industria metalurgică, al cărei președinte este CEO-ul Dassault, Eric Trappier, a răspuns afirmând că nu poate accepta excluderea intereselor industriale franceze.

În vară, publicația germană de apărare Hartpunkt și Reuters au relatat că Dassault ar fi cerut 80% din lucrările la proiect, stârnind furie la Berlin.