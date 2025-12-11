Statele Unite, desemnate drept o amenințare de către o țară NATO: „Folosește puterea economică și tehnologică drept instrument de putere”

Raportul serviciilor de informații militare al Danemarcei, publicat miercuri, a avertizat că SUA acordă o prioritate din ce în ce mai mare propriilor interese și „folosește puterea economică și tehnologică drept instrument de putere”, inclusiv față de aliați și parteneri.

Raportul mai evidențiază faptul că SUA reprezintă acum o potențială amenințare inclusiv din cauza pretențiilor sale asupra Groenlandei, potrivit POLITICO.

„Statele Unite utilizează puterea economică, inclusiv sub forma amenințărilor cu tarife ridicate, pentru a-și impune voința și nu mai exclud utilizarea forței militare, chiar și împotriva aliaților”, se arată în raport, într-o referire directă la încercarea Washingtonului de a prelua controlul asupra Groenlandei de la Danemarca.

Raportul mai menționează, totodată, că „există incertitudine cu privire la modul în care se vor dezvolta relațiile dintre China și SUA în următorii ani”, întrucât ascensiunea rapidă a Beijingului a erodat poziția de lungă durată a SUA ca putere globală incontestabilă.

Trump a spus de mai multe ori că vrea să preia controlul Groenlandei

Raportul vine în contextul în care președintele american Donald Trump a spus de mai multe ori că dorește să preia controlul asupra Groenlandei și nu a exclus nici măcar utilizarea forței militare pentru a atinge acest obiectiv.

Avertismentul serviciilor de informații militare din Danemarca subliniază neliniștea europeană, în contextul în care Strategia de Securitate Națională a SUA afirmând că Europa se va confrunta cu „perspectiva dispariției civilizației” în următorii 20 de ani.