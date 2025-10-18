Renașterea armatei germane se confruntă cu o criză acută a locuințelor. Soluțiile existente

Apoi, în august, guvernul a intervenit și a declarat că va lua în considerare în schimb readucerea locului la scopul său inițial.

Schimbarea bruscă de direcție este emblematică pentru noul accent pus de țară pe forțele sale armate, care au suferit decenii de neglijare și reduceri de personal. Acum, confruntată cu dubla provocare a unei Rusii agresive în est și a unui președinte american capricios în vest, Germania a început să preia din nou controlul asupra situației, potrivit Bloomberg.

Asta înseamnă să-și consolideze din nou în mod agresiv capacitățile militare, atât în ceea ce privește echipamentul, cât și personalul. Dar unul dintre lucrurile pe care autoritățile le învață acum este că deceniile de reducere a resurselor au scos la iveală limitele acestui demers, inclusiv în ceea ce privește găsirea de spații adecvate pentru toți noii recruți.

Recrutarea soldaților implică asigurarea cazării

Pentru a îndeplini obiectivele NATO, Germania intenționează să recruteze 80.000 de soldați în următorii cinci ani, iar cancelarul Friedrich Merz a sugerat luna aceasta că această măsură nu va rămâne „pur voluntară”. Asta înseamnă că modelul de recrutare pe care țara l-a abandonat acum mai bine de un deceniu ar putea reveni într-o formă sau alta, iar odată cu el va veni și un aflux de soldați care vor avea nevoie de cazărmi, paturi și terenuri de antrenament.

Pentru Heidelberg, aceasta este o povară greu de acceptat. Orașul, popular atât printre turiștii străini, cât și printre studenți, a avut deja un oarecare succes în conversia bazelor americane abandonate din alte părți, creând spațiu pentru 2.700 de locuitori.

„Pe de o parte, ne este dor de americani”, a declarat Juergen Odszuck, primarul orașului Heidelberg responsabil cu dezvoltarea urbană și construcțiile. „Dar, pe de altă parte, acest lucru ne ajută să rezolvăm una dintre cele mai urgente probleme ale noastre, și anume lipsa acută de locuințe”.

După atacul Rusiei asupra Ucrainei, oficialii din Heidelberg au înțeles rapid ce se va întâmpla și au încercat să accelereze achiziționarea proprietății Patrick-Henry-Village, care, la apogeu, găzduia 16.000 de membri ai armatei americane înainte de a fi închisă în 2013. Nu a fost să fie, lăsând soarta uriașului proiect de locuințe în suspans.

În 2011, când țara a renunțat la recrutarea obligatorie, Germania s-a trezit brusc cu o mulțime de baze militare abandonate. Drept urmare, forțele armate au decis să închidă 31 de baze, vânzând unele dintre ele pentru a fi transformate în spații rezidențiale atât de necesare. În aceeași perioadă, guvernul american a retras o mare parte din trupele staționate în Germania, lăsând în urmă și mai multe baze abandonate.

Cazare pentru armată sau locuințe pentru rezidenți

Acum, țara se confruntă cu câteva realități dure: să creeze spații de cazare pentru armata sa în creștere sau să ofere locuințe pentru rezidenți – și alegători – care se luptă din ce în ce mai mult să găsească un spațiu accesibil în care să locuiască, în special în orașe de dimensiuni medii precum Heidelberg, unde expansiunea este în mod natural limitată de împrejurimile sale deluroase.

Lupta pentru resurse riscă să devină o sursă de conflict intern, pe măsură ce Germania accelerează procesul de consolidare militară, potrivit lui Benjamin Scharte, cercetător în domeniul rezilienței și securității civile la Universitatea din Tuebingen, Germania.

„Atât consolidarea capacităților noastre defensive, cât și lipsa locuințelor sunt probleme legitime, dar spațiul este limitat”, a spus Scharte. „Acest lucru trebuie comunicat în mod deschis și transparent, chiar dacă este dureros”.

După război, Germania a avut mult timp o relație dificilă cu forțele sale armate, relegându-le de-a lungul anilor la rolul de forță marginală, în timp ce se baza în mare măsură pe protecția NATO – și în principal a SUA. Guvernele au preferat abordarea diplomației bazate pe cecuri, prin care Germania se baza pe comerț și puterea economică soft pentru a crea parteneriate internaționale – și lăsa altora sarcina dificilă a descurajării militare.

La începutul acestei luni, ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a anunțat că procesul de conversie a proprietăților militare pentru uz civil va fi suspendat și că cazarmele aflate deja în portofoliul BImA, agenția guvernamentală care gestionează proprietățile federale, vor fi reexaminate.

Achiziții în domeniul apărării

Reactivarea bazelor militare abandonate anterior face parte din efortul mai amplu al Germaniei de a-și extinde infrastructura militară. În 2024, forțele armate germane au intensificat activitatea de construcție cu 20%. Modernizarea totală a infrastructurii militare ar putea necesita investiții de peste 67 de miliarde de euro până în anii 2040, potrivit ministerului german al apărării. Pistorius a alocat 270 de noi cazărmi militare pentru 40.000 de persoane, construcția urmând să înceapă în 2027.

Bundestagul german este în proces de adoptare a unei legi pentru accelerarea achizițiilor în domeniul apărării, care include modificări legislative referitoare la construcțiile militare. Proiectul de lege urmărește, de asemenea, să accelereze procesul decizional prin reducerea birocrației.

Contractele cu o valoare mai mică de 1 milion de euro, care pot fi atribuite fără o procedură formală, și unele mandate greoaie pentru inițiative prietenoase cu clima au fost suspendate.

În Heidelberg, există încă speranța că Ministerul Apărării va considera baza Patrick-Henry-Village nepotrivită și că planul de conversie civilă va putea fi pus în aplicare. Dacă guvernul este dispus să negocieze, orașul ar putea ajunge la un compromis care să combine modernizarea apărării cu dezvoltarea urbană, a declarat primarul Odszuck.

„Cred că putem concilia aceste două aspecte”, a spus el. „Dar pentru a face acest lucru, trebuie să discutați cu noi”.