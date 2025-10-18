Explozia din Rahova. Poliţiştii anunţă că toate cele trei victime decedate sunt femei

Potrivit reprezentanţilor anchetatorilor, toate cele trei victime decedate sunt femei. Ele au fost identificate, însă pentru două dintre ele se aşteaptă confirmarea cu ajutorul testului ADN.

În ceea ce priveşte expertiza tehnică, anchetatorii au anunţat că lucrează cu cei mai buni specialişti din ţară. Sunt la faţa locului de aseară, au transmis anchetatorii. Ei au spus că ancheta este îngreunată de faptul că există „riscul destul de mare de prăbuşire a etajelor superioare”. Anchetatorii nu au putut intra în zona afectată de deflagraţie deoarece este foarte instabilă, însă au fost folosite drone pentru a se face fotografii.

Chestorul de Poliţie, Gheorghe Cristian, a dezvăluit faptul că există „o sesizare făcută de distrugere din culpă aliniatul 1 şi 2”. „Ne aflăm în faza de cercetare la faţa locului (…) nu se va termina foarte curând (…) sunt condiţiile destul de neprielnice, blocul are avarii substanţiale”, a explicat Gheorghe Cristian.

Anchetatorii analizează atât pista culpei umane, cât şi cea a unei defecţiuni tehnice. Între 20 şi 30 de persoane au fost audiate.