Patru bărbați inculpați într-o anchetă asupra unei presupuse rețele internaționale de distribuire de materiale de abuz sexual

Poliția statului New South Wales a anunțat duminică descoperirea unei „rețele internaționale de distribuire de materiale de abuz sexual asupra copiilor cu teme satanice”, după o operațiune amplă desfășurată în Sydney. Ancheta, derulată de echipa de infracțiuni sexuale în cadrul Strike Force Constantine, a vizat activități online desfășurate printr-un website administrat la nivel internațional.

Potrivitt poliției, rețeaua era activă în posesia, distribuirea și facilitarea diseminării acestor materiale, cu bază operațională în Sydney. Săptămâna trecută, detectivii, sprijiniți de trupele speciale, au efectuat șase percheziții în zonele Waterloo, Ultimo și Malabar.

La adresa din Waterloo, polițiștii au reținut un bărbat de 26 de ani, despre care spun că avea un rol central în rețea. Acesta a fost inculpat pentru deținere și distribuire de materiale de abuz sexual asupra minorilor și alte infracțiuni similare. A fost reținut fără posibilitatea de a fi eliberat pe cauțiune și a apărut în fața instanței vineri.

Alți trei bărbați, cu vârste d e 46, 42 și 39 de ani, au fost arestați într-un bloc de apartamente din Malabar. Aceștia se confruntă cu acuzații de posesie de materiale de abuz sexual asupra copiilor și infracțiuni conexe.

Toți cei patru inculpați urmează să revină în fața instanței la o dată ulterioară, în timp ce ancheta internațională continuă.