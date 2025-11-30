Supraviețuitori din el-Fasher povestesc fuga prin teroare după capturarea orașului de către RSF

Refugiații care au reușit să scape din el-Fasher, oraș capturat recent de forțele paramilitare Rapid Support Forces (RSF) după un asediu de 18 luni, povestesc violențe extreme și abuzuri sistematice împotriva civililor.

BBC a documentat mărturiile în tabăra de la al-Dabbah, în nordul Sudanului, unde au ajuns câteva dintre miile de oameni fugiți din regiunea Darfur.

Abdulqadir Abdullah Ali, în vârstă de 62 de ani, spune că luptătorii RSF trăgeau cu muniție reală în civilii care încercau să fugă.

„Dacă vedeau că cineva încă respiră, treceau cu mașinile peste el”, afirmă bărbatul, care a părăsit orașul rănit și fără medicamente pentru diabet.

El descrie străzi pline de trupuri neîngropate, oameni împușcați în fața familiilor și sate întregi scăpate de sub control.

Alți supraviețuitori, printre care Mohammed Abbaker Adam, fost oficial într-o tabără pentru persoane strămutate, relatează execuții, jafuri la punctele de control și abuzuri sexuale comise împotriva femeilor.

„Drumul era plin de morți. Am văzut oameni împușcați chiar în fața noastră”, spune el.

Printre refugiați se află și copii care au fugit singuri sau cu membri ai familiei, unii pierzându-și rudele pe drum.

O tânără de 19 ani povestește cum bunica ei a murit în drum spre Gurni, iar fratele ei de 15 ani a fost bătut și amenințat cu arma de luptătorii RSF, care îi suspectau pe băieți că ar fi soldați.

RSF respinge acuzațiile de crime împotriva civililor și susține că acestea fac parte dintr-o campanie politică de denigrare.

Gruparea a difuzat imagini în care pretinde că ajută populația, însă refugiații intervievați le consideră propagandă. „După ce se sting camerele, revin la violență”, spune unul dintre bărbați.

Potrivit ONU, mai puțin de jumătate dintre cele 260.000 de persoane aflate în el-Fasher înainte de capturarea orașului au fost localizate.