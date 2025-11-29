ONU cere Israelului să ancheteze acuzațiile de tortură în conflictul israeliano-palestinian

Într-un comunicat oficial, organismul internațional a cerut ca această comisie să fie „ad-hoc, independentă, imparțială și eficientă” pentru a urmări penal persoanele responsabile, inclusiv ofițerii superiori.

Raportorul Comitetului, Peter Vedel Kessing, a declarat că membrii săi au fost „consternați” de descrierile despre posibile acte de tortură „sistematice și generalizate” aplicate palestinienilor în detenție israeliană. Printre metodele semnalate se numără bătăile severe, inclusiv la nivelul organelor genitale, șocurile electrice, menținerea forțată în poziții de stres prelungite, privarea de hrană, simularea înecului și condițiile deliberat inumane de detenție.

Comitetul ONU și-a exprimat, de asemenea, preocuparea față de violența coloniștilor israelieni și de utilizarea pe scară largă a detenției administrative, considerată la niveluri „fără precedent”. În plus, organismul internațional a atras atenția asupra menținerii autorizării „mijloacelor speciale” nedivulgate, folosite în timpul interogatoriilor.

În replică, co-liderul delegației israeliene și ambasadorul Daniel Meron a respins acuzațiile, afirmând că Israelul respectă „obligațiile sale în virtutea dreptului internațional”, chiar și în fața atacurilor Hamas și altor grupări considerate teroriste. Israelul a condamnat fără echivoc atacul de la 7 octombrie 2023, dar Comitetul ONU și-a exprimat „profunda preocupare” privind caracterul disproporționat al ripostei israeliene.