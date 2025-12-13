Forță internațională de pace în Gaza, din ianuarie. Trupele ONU nu vor lupta împotriva Hamas

Un așa-numit Consiliu al Păcii, care va superviza înființarea Forței Internaționale de Stabilizare (ISF) a fost deja creat. Statele participante vor colabora cu acest organism pentru a asigura stabilizarea Fâșiei Gaza.

Autorizată de Consiliul de Securitate al ONU, forța internațională ar putea fi desfășurată în Fâșia Gaza chiar din ianuarie 2026. Rolul acesteia rămâne, însă, limitat și controversat. Deși obiectivul declarat al forței rămâne demilitarizarea Fâșiei Gaza, ISF nu va avea misiunea de a lupta direct împotriva Hamas.

Misiune internațională în Gaza

Demersul include și sprijinirea unei forțe de poliție palestiniene nou instruite și verificate. „Există foarte multă planificare discretă care are loc în culise în acest moment pentru faza a doua a acordului de pace”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, citată de The Times of Israel. „Vrem să ne asigurăm că pacea va fi durabilă și de lungă durată”.

Forța internațională de pace face parte din etapa a doua a planului american pentru Gaza. Prima fază a dus la un armistițiu fragil, pe 10 octombrie. Hamas a eliberat ostaticii, iar Israelul a pus în libertate palestinieni aflați în detenție. ISF ar urma să se desfășoare inițial în zonele controlate de Israel, care reprezintă aproximativ 53% din teritoriu. Conform oficialilor SUA, trupele israeliene ar urma să se retragă treptat.

Contribuții militare încă neconfirmate

Interes internațional există, dar angajamentele concrete întârzie. Peste 25 de țări sunt așteptate să participe la o conferință organizată marți, la Doha, de Comandamentul Central al SUA. În cadrul reuniunii vor fi discutate structura de comandă, regulile de angajare și dimensiunea forței.Un general american de rang înalt este avut în vedere pentru conducerea ISF, însă nu a fost luată nicio decizie oficială încă. Misiunea sa va fi preluarea controlului total asupra securității și coordonarea reconstrucției în Fâșia Gaza.

Indonezia s-a declarat pregătită să contribuie cu până la 20.000 de militari, axați pe misiuni de sănătate și reconstrucție. „Suntem încă în faza de planificare și pregătire”, a spus Rico Sirait, purtătorul de cuvânt al Ministerului indonezian al Apărării. Azerbaidjanul a transmis, în schimb, că nu dispune de suficiente informații privind mandatul ISF pentru a decide participarea.

Demilitarizarea Fâșiei Gaza, neclară

Deși rezoluția ONU autorizează forța internațională să sprijine demilitarizarea Gazei „prin orice mijloace necesare”, inclusiv folosirea forței, modul concret în care Hamas ar urma să fie dezarmat rămâne neclar. Ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a confirmat că „discuțiile privind regulile de angajare sunt în desfășurare”.

Hamas condiționează dezarmarea

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat inițiativa unei forțe multinaționale, dar a avertizat asupra limitelor acesteia: „Știm că există anumite sarcini pe care această forță le poate îndeplini… dar unele lucruri depășesc capacitățile lor”.

Hamas, la rândul său, afirmă că dezarmarea nu a fost discutată oficial cu mediatorii și insistă că nu va renunța la arme înainte de crearea unui stat palestinian. Poziția organizației palestiniene, desemnată teroristă de SUA și UE, ridică semne serioase de întrebare asupra fezabilității planului de pace.