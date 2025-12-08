Netanyahu, sceptic față de planul Trump: Forța internațională nu poate dezarma Hamas. Israelul o va face

Benjamin Netanyahu a declarat duminică seara că privește cu scepticism opțiunea unei forțe multinaționale care să patruleze Gaza și să dezarmeze Hamas. El a subliniat că Israelul va asigura oricum dezarmarea organizației teroriste.

„Știm că există anumite misiuni pe care această forță le poate face. Sunt lucruri pe care nu le poate face – poate chiar sarcina principală”, le-a spus Netanyahu ambasadorilor israelieni reuniți la Ierusalim. Potrivit Times of Israel, el s-a arătat totuși dispus „să ofere o șansă” forței internaționale propuse de Donald Trump în planul pentru Gaza.

Planul pentru Gaza, blochat la dezarmarea Hamas

Planul american prevede retragerea treptată a armatei israeliene, administrarea temporară a Fâșiei Gaza de către un organism tehnocrat palestinian și dezarmarea Hamas ca element esențial al unei noi etape de stabilizare. Israelul insistă ca acest punct să fie respectat înainte de avansarea procesului politic.

Dezarmarea rămâne însă una dintre cele mai dificile părți ale negocierilor. Un înalt oficial Hamas a transmis recent că organizația ar putea discuta „înghețarea sau depozitarea armelor” pentru câțiva ani. Însă a respins ideea ca o forță multinațională să poată impune dezarmarea în interiorul teritoriului palestinian.

Israelul nu renunță: „Ușor sau greu, se va face în final”

„Salutăm o forță a ONU să fie aproape de granițe, să supravegheze acordul de încetare a focului, să raporteze încălcările, să prevină orice escaladare”, a declarat Basem Naim, fost ministru al Sănătăţii în guvernul controlat de Hamas, citat de Associated Press. „Dar nu acceptăm ca aceste forțe să aibă vreun mandat care să le autorizeze să acționeze sau să fie desfășurat în teritoriile palestiniene”.

Netanyahu a avertizat că Israelul nu va renunța la dezarmarea grupării Hamas: „Putem face lucrurile pe cale ușoară sau pe cale grea. Dar, în final, se va face”.

„Cu cei puternici se face pace”

Liderul israelian a precizat că Israelul continuă să-și dezvolte puterea militară și economică:

„Israelul este mai puternic ca oricând. Este o superputere. Cel puțin regional, în unele domenii, este o putere mondială”. Netanyahu a insistat și asupra filozofiei sale de securitate:

„Cu cei puternici se fac pacte. Cu cei puternici se face pace”.

Premierul a ținut să menționeze că Israelul este „inundat” de cereri internaționale pentru arme produse de industria sa de apărare, iar această dinamică îi consolidează poziția geopolitică. „Nu ne mai limităm doar la a ține sub control amenințările. Identificăm o amenințare și acționăm”, a punctat el.

Viitorul enclavei se decide în decembrie

Netanyahu urmează să discute faza a doua a planului pentru Gaza cu Donald Trump. Cei doi lideri vor decide viitorul enclavei palestiniene la sfârșitul lunii decembrie, la Casa Albă.

Potrivit lui Netanyahu, prima fază a încetării focului, care prevedea eliberarea tuturor ostaticilor de către Hamas, este aproape finalizată. Doar rămășițele unui ostatic se mai află în Gaza, iar premierul spune că vor fi aduse acasă curând.