Planul Israelului de a integra mii de membri ai tribului biblic al lui Manase

În următorii ani, Israelul intenționează să aducă în țară mii de indieni care se identifică cu descendenți ai tribului biblic al lui Manase, potrivit biroului de presă al prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu.

Acesta a înaintat guvernului o propunere care ar permite unor membri ai comunității Bnei Menashe din nord-estul Indiei, să se stabilească în nordul Israelului până la sfârșitul anului viitor, urmând ca, până în 2030, numărul acestora să ajungă la 5.800, potrivit DPA.

Manase, primul născut al lui Iosif

Estimatul de cost al programului până în 2026 se situează la aproximativ 27 de milioane de dolari, ceea ce înseamnă cazare, integrare în piața muncii și învățarea limbii ebraice.

Bnei Menashe este o comunitate evreiască ai cărei membri trăiesc în statele Manipur și Mizoram din India și care se consideră descendenți ai tribului lui Manase, un vechi trib israelit despre care se scrie și în cărțile Vechiului Testament.

În scrierile Bibliei ebraice, baza culturală și spirituală a iudaismului, Manase a fost primul născut al lui Iosif (fiul patriarhului Iacov).

Iacov l-a binecuvântat pe Iosif în mod special, iar fiii acestuia (Efraim și Manase) au primit fiecare statut de trib separat. Iosif a primit, astfel, două triburi.

Manase a fost un trib puternic

Jumătate din trib a primit teritoriu la vest de Iordan – în Canaanul central (Samaria de mai târziu), iar cealaltă jumătate a primit teritoriul la est de râul Iordan, în regiunea Ghilad și Basan (azi, zone din Iordania și Siria).

Manase era considerat un trib puternic.

Întocmai ca celelalte triburi, Manase avea responsabilități în întreținerea și apărarea învățăturii lui Dumnezeu.

Deși nu era un trib preoțesc în stilul lui Levi, Manase juca un rol important în organizarea socială și militară a Israelului antic.

Tribul lui Manase a fost cucerit de asirieni în 722 î.Hr. De atunci, este considerat unul dintre cele zece triburi pierdute ale lui Israel.

Premierul Benjamin Netanyahu consideră că planul de integrare a celor 5.000 de indieni este important și că acest lucru va contribui la consolidarea nordului Israelului, o regiune puternic afectată de Hezbollah.