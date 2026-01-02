Petrolierele rusești se îndreaptă din nou spre India

Petrolierele, încărcate cu aproape 2,2 milioane de barili de țiței din munții Urali, se îndreaptă, spre complexul Jamnagar, iar încărcătura ar putea fi livrată la începutul acestei luni, potrivit firmei de analiză a datelor Kpler, citată de Bloomberg.

Kpler urmărește în timp real mișcarea navelor pe baza semnalelor transmise de căpitanii acestora, care indică locația curentă și următoarele porturi de descărcare. Destinațiile se pot modifica pe măsură ce navele se apropie de India.

Cu toate acestea, un purtător de cuvânt al Reliance a declarat că firma nu are niciun transport de țiței rusesc programat pentru livrare în luna ianuarie.

După ce inițial s-a retras în urma includerii companiilor Rosneft PJSC și Lukoil PJSC pe lista neagră a SUA, în luna noiembrie, compania Reliance a anunțat că va înceta să mai utilizeze țiței rusesc în partea rafinăriei sale destinată exportului.

De atunci, a început să se aprovizioneze cu petrol pentru uz intern de la producători ruși nesancționați. Rosneft era anterior cea mai mare sursă de petrol rusesc pentru rafinărie, susținută de un acord pe termen lung pentru furnizarea a 500.000 de barili de țiței pe zi.

India, una dintre piețe-cheie pentru petrolul produs de OPEC+ în ultimii ani, a fost supusă unei atenții sporite a președintelui Donald Trump și a membrilor-cheie ai administrației SUA pentru comerțul cu Rusia, critici care au fost întâmpinate cu sfidare publică.

Incertitudinea a determinat rafinăriile naționale să reducă achizițiile, iar importurile au scăzut luna trecută la cel mai mic nivel din ultimii trei ani.

Compania Reliance, controlată de miliardarul Mukesh Ambani, a fost cel mai mare cumpărător mondial de țiței rusesc în cea mai mare parte a perioadei 2024-2025, potrivit datelor furnizate de Kpler.